Пограничная служба Австралии: «Джокович будет выслан из страны»

Пограничная служба Австралии сделала заявление о ситуации с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. В сообщении подтверждается, что спортсмен будет депортирован.

«Пограничная служба Австралии будет продолжать следить за тем, чтобы те, кто прибывает на нашу границу, соблюдали наши законы и требования по въезду в страну, — говорится в сообщении. — Мы можем подтвердить, что мистер Джокович не предоставил необходимые доказательства того, что он отвечает требованиям по въезду в Австралию, и его виза, следовательно, была аннулирована. Лица, не являющиеся гражданами Австралии, которые не имеют действующей визы или чья виза была аннулирована будут задержаны и высланы. Мы можем подтвердить, что у мистера Джоковича есть доступ к его телефону».

Перед вылетом Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденный медотвод. Однако в страну его все же не пустили.

Для въезда в Австралию необходима прививка от коронавируса. При этом на территорию страны пускают лишь тех, кто привился вакцинами от Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech. Ранее Джокович отказывался отвечать на вопрос, следал ли он прививку.

Ранее сообщалось, что адвокат спортсмена будет оспаривать запрет на въезд.