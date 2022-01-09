Делал селфи с детьми без маски после положительного ПЦР. Репутация Джоковича летит в пропасть

Опубликованы свидетельства подлога, который совершила команда первой ракетки мира во время оформления австралийской визы.

Австралийский суд нанес упреждающий удар перед заседанием, на котором в понедельник будет рассмотрена апелляция на решение об аннулировании визы первой ракетки мира Новака Джоковича перед Australian Open. 34-летний серб был задержан пограничной службой в аэропорту Мельбурна в ночь на четверг и помещен в отель для лиц, ожидающих депортации. 19-кратного победителя турниров «Большого шлема» обвиняют в фальсификации медицинских документов, которые позволили бы ему въехать на Зеленый континент без прививки от ковида и без отбытия 14-дневного карантина. Документы, обнародованные судом накануне, практически не оставляют надежд, что Новак выиграет свой первый поединок 2022 года. Все очень и очень плохо, и даже не верится, что такой опытный и самодостаточный игрок ввязался в такую авантюру.

Serbian fans are not stopping. Singing a patriotic song «Tamo daleko» in front of the hotel where #Djokovic is at. pic.twitter.com/tt3CQlkIXL — Sa?a Ozmo (@ozmo_sasa) January 8, 2022

До 16 декабря Джокович не готовился к Australian Open?

Документы из досье Новака подтверждают: серб получил медотвод от прививки и карантина на том основании, что в декабре прошлого года вылечился от COVID-19. Правда, карантинные власти Австралии еще в ноябре предупреждали теннисную ассоциацию страны, что полный курс вакцинации обязаны пройти даже недавно переболевшие, а организаторы Australian Open говорят, что не получали такой информации. Но эти бюрократические нюансы не принципиальны, поскольку из других документов становится очевидно, что лучший теннисист мира просто фальсифицировал свою болезнь. Причем вел себя предельно цинично, не опасаясь разоблачения.

Дата первого положительного ПЦР-теста на ковид, которую юристы Джоковича предоставили при оформлении визы, — 16 декабря 2021 года. То, что Новак до этой даты не планировал участия в Australian Open, само по себе странно. Ведь сделать два компонента прививки он уже не успевал. Между тем выступление на серьезном турнире требует длительной подготовки — здесь невозможно сыграть с листа. Даже такому суперчемпиону, как Новак, нужен выверенный подход к набору формы. Одно дело — начать сезон 17 января в Мельбурне, и совсем другое — в середине марта на американских «мастерсах». Получается, звездный антиваксер заранее знал, что заразится коронавирусом в середине декабря и на этом основании получит разрешение не делать прививку?

Дальше — больше. Найдены свидетельства, что Новак посещал публичные мероприятия после 16 декабря, уже имея на руках положительный ПЦР-тест. 17 декабря он присутствовал на церемонии презентации памятной марки с изображением Джоковича, выпущенной Сербской национальной почтовой службой. В тот же день он присутствовал на церемонии награждения в Теннисном центре Новака, причем фотографировался с детьми без маски. 18 декабря, через два дня после теста, Джокович принял участие в фотосессии для французского издания L'Equipe. Разумеется, бессимптомное течение болезни позволяло проделать все это физически. Однако тот факт, что инфицированный звездный спортсмен не ушел на самоизоляцию, характеризует его самым негативным образом.

История без положительных героев

В документах, опубликованных австралийским судом, говорится, что через две недели после первого положительного теста, то есть 30 декабря, у Джоковича уже не было никаких симптомов заболевания, а его ПЦР оказался отрицательным. Что позволило властям штата Виктория и Теннисной ассоциации Австралии одобрить его заявку на визу. Никакая проверка достоверности документов в тот момент, видимо, не проводилась. И это, в принципе, логично. Подозревать девятикратного чемпиона Australian Open в жутком коварстве и подлоге не было никаких оснований. Скорее всего, поиск доказательств начался только 4 января, когда Джокович обнародовал информацию о своем медотводе и сообщил о вылете в Мельбурн. Именно тогда в Австралии поднялся шум по поводу необоснованных привилегий теннисной звезде.

Очевидно, что окончательное решение об аннулировании визы принималось в тот момент, когда Новак осуществлял 14-часовой перелет из Дубая через океан. Правительство Австралии не могло не понимать, что провоцирует международный скандал и лишает свой самый доходный спортивный форум значительной части прибыли. На другой чаше весов были предстоящие выборы, на которых нынешним руководителям страны наверняка припомнили бы подозрительный медотвод Джоковича. Определяющим, скорее всего, стала та бесшабашность, с которой серб вел себя во время якобы имевшего место заболевания. Вполне возможно, Новак уверовал в то, что в Мельбурне ему гарантированы особые условия и ради великого чемпиона организаторы готовы превратить собственные антиковидные правила в фарс.

К сожалению, в этой истории нет положительных героев. Новак вляпался в самый громкий в своей карьере скандал, выпутаться из которого без значительных потерь будет крайне сложно. На горизонте — трехлетний запрет на въезд в Австралию и возможная дисквалификации за подлог документов от ITF. Австралийские власти со своей бюрократической путаницей, поиском и высылкой из страны других теннисистов-нарушителей и заселением одного из самых богатых спортсменов планеты в отель-клоповник с беженцами тоже выставили себя посмешищем перед всем миром. Да еще испортили отношения с Сербией и собственной балканской диаспорой. Как бы то ни было, решение суда, который в понедельник будет транслироваться в прямом эфире, кажется, предопределено. И легче от него не станет никому.