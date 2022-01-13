Есть ли шанс у Медведева на реванш у Джоковича за прошлый год? Расклад Australian Open

Итоги жеребьевки первого «мейджора» сезона.

В понедельник, 17 января начнутся матчи долгожданного Открытого чемпионата Австралии по теннису. Турнир еще не стартовал, но уже оброс скандалами. Самый яркий — конечно, Джокович. Независимо от его дальнейшей судьбы, в жеребьевке он участвовал, став первым сеянным турнира. Все еще может поменяться, но пока будем считать, что первая ракетка мира все же поборется за 21-й, рекордный титул «Большого шлема». Церемония распределения соперников, кстати, немного задержалась из-за пресс-конференции премьер-министра Австралии, но ни слова о Ноле на ней не сказали.

Отметим, что в тур все еще не вернулись Роджер Федерер (травма колена) и Доминик Тим (травма запястья), но все российские топы, представители Next Gen и даже Рафаль Надаль в Мельбурн приехали. «СЭ» выбрал самые интересные противостояния первых раундов, которые мы ожидаем в ближайшее время.

Потенциальные четвертьфиналы мужчин

Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 7)

Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 6)

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 8)

Даниил Медведев (Россия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 5)

И снова Медведев — Рублев

Прошлогодний финалист Australian Open и действующий чемпион US Open Даниил Медведев в первом круге встретится с Хенри Лаксоненом из Швейцарии. Уже во втором раунде Даня может напороться на Ника Кириоса, любимца австралийской публики, который недавно пропустил один из турниров из-за коронавируса. В четвертом круге потенциальный соперник Даниила — Диего Шварцман, в прошлом игрок первой десятки, да и сейчас очень опасный конкурент.

В одной четверти с Даниилом находится Андрей Рублев, что снова нас наводит на мысли о противостоянии двух друзей в четвертьфинале турнира. Андрей, недавно вылечившийся от коронавируса, начнет свой путь на Открытом чемпионате Австралии матчем с Джанлукой Магера. Также потенциально возможна встреча с Марином Чиличем, которому Андрей уступил на Кубке Кремля. Несмотря на 97-процентную вакцинацию теннисистов топ-100, все чаще и чаще появляются новости о зараженных игроках. Поэтому результат некоторых из них предугадать невозможно: как поведет себя организм после болезни, смог ли спортсмен набрать нужную форму, остались ли последствия «короны». Все эти вопросы есть, но надеемся, что в случае Андрея все прошло легко, потому что для россиян всегда желаемо его противостояние с Даниилом.

Карен Хачанов убедительно начал сезон, добравшись до финала турнира в Аделаиде, но со жребием в Мельбурне ему чуть не повезло. Первый соперник на соревнованиях — американец Денис Кудла, но вот в третьем раунде его, наверняка, будет ждать свежий и окрыленный недавней победой на турнире ATP 250 в Мельбурне Рафаэль Надаль. Возвращения Рафы в тур ждали все: от его хейтеров до поклонников. В четвертьфинале его, возможно, будет ждать Александр Зверев. Олимпийский чемпион Токио-2020 намерен наконец-то заполучить свой первый ТБШ, он амбициозен и молод, и даже скандалы вокруг него вроде поутихли, поэтому за ним тоже будет очень интересно понаблюдать.

Возьмет ли Новак рекордный «шлем»

В четверти Хачанова также находится Аслан Карацев. Именно после прошлогоднего Australian Open Аслан вошел в топ-50 мирового рейтинга, что позволило ему в дальнейшем не проходить квалификацию на турнирах и экономить силы. Тот прорыв помог россиянину закрепиться в двадцатке сильнейших теннисистов мира. Вопрос только в том, повторит ли Карацев прошлогодний успех, или нет. В прошлый раз шума он наделал много. В любом случае, наше «секретное оружие» начнет защищать свой полуфинал матчем против Хауме Мунара. Серьезную угрозу представляет Хуберт Хуркач в третьем круге и, конечно же Надаль с Хачановым в четвертом раунде соревнований.

Не забываем и о Джоковиче, который начнет AO матчем с соотечественником Миомиром Цецмановичем. Эксперты уверенны, что вся эта история с вакцинацией, проживанием в отеле с беженцами, сомнительным ПЦР-тестом сделает Новака только более злым и жаждущим выиграть свой рекордный «шлем». Ноле — точно фаворит турнира. В 1/4 финала его потенциальный соперник — Маттео Берреттини, тем не менее все мы видели его форму на ATP Cup: итальянец выступает хорошо, но ровно до того момента, когда наткнется на действительно топового игрока. Если Джоковича все же не депортируют и посадят в тюрьму за выход в свет после обнаружения коронавируса, то сомнений нет, что в финале он будет.

Потенциальные четвертьфиналы женщин

Эшли Барти (Австралия, 1) — Мария Саккари (Греция, 5)

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Паула Бадоса (Испания, 8)

Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Ига Швентек (Польша, 7) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Барти — фаворитка, Радукану — аутсайдер

В женской части сетки все менее драматично. Очевидно, что Эшли Барти является фавориткой домашнего турнира. Да, в прошлом году она обидно вылетела от Каролины Муховой, но пока более убедительных претенденток на австралийский ТБШ сложно найти. Наоми Осака все еще отходит от драмы прошлого сезона с ментальным здоровьем. Ненадолго остановившись в туре, действующая чемпионка Australian Open опустилась на 14-е место в рейтинге WTA. Эмма Радукану, которая навела своей победой в США огромный фурор, сейчас выглядит очень слабо. С того самого триумфа она выиграла два официальных матча, а недавно уступила «с баранкой» Елене Рыбакиной. Количество ее спонсоров увеличивается почти в геометрической прогрессии, но, касаемо навыков игры, пока все очень спорно.

The women's draw for #AO2022 has been revealed and @ashbarty and @naomiosaka are projected to meet in the fourth round.#AusOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022

Переходя к россиянкам, скажем, что Анастасия Павлюченкова сыграет в первом круге с Анной Бондар (Венгрия), Вероника Кудерметова — с Клэр Лю, Екатерина Александрова — с Бернардой Перой, Анастасия Потапова — с Камилой Джорджи. А вот Варвара Грачева начнет свой путь на AO матчем против квалифайера, но дальше ее ждет как раз Эш Барти. Соперница Веры Звонаревой по первому кругу — Элис Мертенс. Дарья Касаткина и Людмила Самсонова также в первом раунде сыграют с теннисистками из квалификации.

Соперники россиян в первом круге:

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 2) — Генри Лааксонен (Швейцария)

Андрей Рублев (Россия, 5) — Джанлука Маджера (Италия)

Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Мунар (Испания)

Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США)

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — соперник не определен

Женщины

Варвара Грачева (Россия) — квалифаер

Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия, 30)

Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США)

Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клэр Лю (США)

Вера Звонарева (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)

Дарья Касаткина (Россия, 25) — квалифаер

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия)

Людмила Самсонова (Россия) — квалифаер