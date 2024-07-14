Алькарас стал шестым теннисистом, выигравшим «Ролан Гаррос» и Уимблдон в один год

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024 — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Ранее 21-летний испанец победил в финале «Ролан Гаррос», обыграв немца Александра Зверева. Таким образом Алькарас стал шестым теннисистом в Открытой эре, победившим на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в один год. Ранее это удалось Роду Лейверу, Бьорну Боргу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

В общей сложности на счету испанца четыре победы на турнирах «Большого шлема».