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Сегодня, 15:36

Новак Джокович покинул Австралию

Анна Горшкова
Корреспондент

Первая ракетка мира Новак Джокович покинул Австралию, вылетев из Мельбурна рейсом в Дубай.

По информации сербского издания «Курир», самолет с Джоковичем вылетел из страны с 22-минутным опозданием.

Сегодня, 16 января, Федеральный суд Австралии окончательно отклонил апелляцию Джоковича и обязал его покинуть страну.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Теннисист пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Источник: https://www.kurir.rs/sport/tenis/3851249/novak-djokovic-deportacija-protesti-u-melburnu-srpski-navijaci
Теннис
Коронавирус
Новак Джокович
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