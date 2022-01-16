Новак Джокович покинул Австралию

Первая ракетка мира Новак Джокович покинул Австралию, вылетев из Мельбурна рейсом в Дубай.

По информации сербского издания «Курир», самолет с Джоковичем вылетел из страны с 22-минутным опозданием.

Сегодня, 16 января, Федеральный суд Австралии окончательно отклонил апелляцию Джоковича и обязал его покинуть страну.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Теннисист пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.