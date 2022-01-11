Решение о возможной депортации Джоковича из Австралии отложено еще на один день

Решение о возможной депортации первой ракетки мира Новака Джоковича могут принять завтра или в ближайшие дни, информирует The Age. Как отмечается, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук пока думает над этим вопросом.

Ранее у Джоковича аннулировали визу, но федеральный суд удовлетворил апелляцию теннисиста и отложил депортацию. Однако министр может повторно ее аннулировать. Сообщалось, что для этого у него есть четыре часа после повторного допроса Джоковича иммиграционной службой. Однако допроса пока не было, поэтому у министра еще есть время для принятия решения о возможной депортации.

Ранее стало известно, что Джокович при въезде в Австралию для участия в Australian Open предоставил ложную информацию и ему может грозить 12 месяцев лишения свободы.

Напомним, что при въезде в Австралию теннисист столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Теннисисту разрешили покинуть карантинный отель, и он смог провести тренировку.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.