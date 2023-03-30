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Сегодня, 20:56

Джокович сможет сыграть на US Open благодаря отмене ковид-ограничений

Виталий Косик
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в US Open в 2023 году благодаря отмене мер по борьбе с коронавирусом в США, сообщает Sky Sports.

Ранее 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.

Сообщается, что сенат США принял законопроект, отменяющий действие протоколов по COVID-19. Законопроект, одобренный палатой представителей ранее в этом году, после одобрения сенатом направлен президенту, который, как ожидается, должен его подписать.

US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Теннис
US Open
Новак Джокович
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