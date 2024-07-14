Янчук: «Джокович уже вряд ли сумеет взять еще один «Большой шлем»

Российский тренер Виктор Янчук прокомментировал победу испанца Карлоса Алькараса над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024 (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

«Алькарас — наиболее яркий представитель из молодого поколения. А так, еще есть те, кто мог бы побить Джоковича, например, Синнер. У них уровень уже достойный и Джокович уже вряд ли сумеет взять еще один «Большой шлем». Он, итак, установил рекорд по их количеству. Это трудной рекорд, его надо еще побить и неизвестно, дойдет ли Алькарас до такого рекорда через несколько лет», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

Алькарас стал чемпионом Уимблдона во второй раз подряд. В прошлогоднем финале испанец обыграл Джоковича в пяти сетах (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).