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Сегодня, 17:13

Зрители освистали Медведева после упоминания Джоковича

Зрители освистали Медведева после упоминания Джоковича после матча на Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев после волевой победы над Феликсом Оже-Аляссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в интервью на корте упомянул сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Не знаю, понравится эта фраза людям или нет. Но я на самом деле подумал: «Что бы сделал Новак?» Или Рафаэль (Надаль) и Роджер (Федерер). Все они великие игроки, и у них случалось много подобных матчей, — отметил Медведев после матча.

На слова россиянина о Джоковиче публика отреагировала свистом, но слышались и возгласы поддержки.

Первый номер мирового рейтинга был депортирован из Австралии из-за проблем с документами.

Australian Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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