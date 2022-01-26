Зрители освистали Медведева после упоминания Джоковича после матча на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после волевой победы над Феликсом Оже-Аляссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в интервью на корте упомянул сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Не знаю, понравится эта фраза людям или нет. Но я на самом деле подумал: «Что бы сделал Новак?» Или Рафаэль (Надаль) и Роджер (Федерер). Все они великие игроки, и у них случалось много подобных матчей, — отметил Медведев после матча.

На слова россиянина о Джоковиче публика отреагировала свистом, но слышались и возгласы поддержки.

«I asked myself 'what would Novak do?'» ?



Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! ?#AusOpen — Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5 — Wide World of Sports (@wwos) January 26, 2022

Первый номер мирового рейтинга был депортирован из Австралии из-за проблем с документами.