Зрители освистали Медведева после упоминания Джоковича
Зрители освистали Медведева после упоминания Джоковича после матча на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев после волевой победы над Феликсом Оже-Аляссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в интервью на корте упомянул сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Не знаю, понравится эта фраза людям или нет. Но я на самом деле подумал: «Что бы сделал Новак?» Или Рафаэль (Надаль) и Роджер (Федерер). Все они великие игроки, и у них случалось много подобных матчей, — отметил Медведев после матча.
На слова россиянина о Джоковиче публика отреагировала свистом, но слышались и возгласы поддержки.
Первый номер мирового рейтинга был депортирован из Австралии из-за проблем с документами.
Новости