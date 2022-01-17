Премьер-министр Австралии подтвердил, что Джоковичу на 3 года запретят въезд в страну

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал ситуацию с депортацией сербского теннисиста Новака Джоковича из страны.

«Я не собираюсь ставить никаких предварительных условий или говорить что-либо, что помешало бы департаменту принимать необходимые решения. Запрет на въезд по закону длится три года, но есть возможность попасть в страну при определенных обстоятельствах, которые должны быть рассмотрены в надлежащее время», — приводит слова Моррисона RMC Sport.

Ранее стало известно, что Джокович покинул Австралию и уже приземлился в Дубае.

16 января Федеральный суд страны принял решение депортировать теннисиста из страны. Первая ракетка мира не сыграет на Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января, и потеряет 2000 очков рейтинга ATP.