Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:04

Премьер-министр Австралии подтвердил, что Джоковичу на 3 года запретят въезд в страну

Анна Горшкова
Корреспондент

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал ситуацию с депортацией сербского теннисиста Новака Джоковича из страны.

«Я не собираюсь ставить никаких предварительных условий или говорить что-либо, что помешало бы департаменту принимать необходимые решения. Запрет на въезд по закону длится три года, но есть возможность попасть в страну при определенных обстоятельствах, которые должны быть рассмотрены в надлежащее время», — приводит слова Моррисона RMC Sport.

Ранее стало известно, что Джокович покинул Австралию и уже приземлился в Дубае.

16 января Федеральный суд страны принял решение депортировать теннисиста из страны. Первая ракетка мира не сыграет на Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января, и потеряет 2000 очков рейтинга ATP.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/tennis/open-australie/open-d-australie-en-direct-toutes-les-infos_LN-202201060027.html#article_76370
Теннис
Коронавирус
Новак Джокович
5
1
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Бублик обыграл американца Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости