Новак Джокович вернулся в Сербию

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Белград из Дубая. Теннисиста встретили члены семьи и поклонники.

BREAKING: Novak Djokovic has landed in the Serbian capital of Belgrade following his deportation from Australia over his lack of a COVID-19 vaccination.https://t.co/O5gY78U8j7



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jwwFg1s70d — Sky News (@SkyNews) January 17, 2022

Напомним, 5 января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна. Спортсмен, прибывший для участия в турнире Australian Open, не был вакцинирован против коронавируса, а его медотвод вызвал вопросы у погранслужбы.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.