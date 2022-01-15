Федеральный суд Австралии в полном составе рассмотрит дело Новака Джоковича

Федеральный суд Австралии в полном составе разберет дело первой ракетки мира Новака Джоковича, сообщает журналист Гус Маккаббинг в Twitter.

Группа судей состоит из трех человек — Джеймса Оллсопа, Энтони Безанко и Дэвида О'Каллагана.

Напомним, заседание начнется завтра в 09.30 по местному времени (01.30 по Москве).

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.