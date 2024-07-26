Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает

Основная информация об олимпийском теннисном турнире.

Даты и место проведения Олимпийских игр 2024

XXXIII летние Олимпийские игры проходят с 24 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования принимает столица Франции — Париж. Всего для проведения турниров задействовано 36 спортивных объектов, 14 из них находятся в радиусе 10 километров от Олимпийской деревни.

Часть соревнований состоится в прилегающих к Парижу департаментах, еще часть — в других городах Франции.

Даты и место проведения теннисного турнира Олимпиады 2024

Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос». Матчи примет знаменитый теннисный комплекс, расположенный в XVI округе Парижа, на краю Булонского леса. Всего на территории спортивного центра 24 теннисных корта, три из которых считаются основными и используются для проведения финалов. Здесь ежегодно проводится один из четырех турниров «Большого шлема» и единственный в сезоне «мейджор» на грунтовом покрытии.

Фото Reuters

Формат и число участников теннисного турнира Олимпиады 2024

Участие в соревнованиях примут 172 спортсмена в 5 дисциплинах — одиночный и парные разряды для мужчин и женщин, а также микст для дуэтов мужчин и женщин. Всего будет разыграно 5 комплектов медалей.

Турнир пройдет по правилам ITF. В одиночных разрядах 64 теннисиста будут играть на выбывание, проигравшие в полуфиналах будут бороться за бронзовую медаль. Матчи проводятся в формате двухсетовиков — счет по партиям может быть как 2:0, так и 2:1, тай-брейки при необходимости в каждом сете проводятся до 7 очков.

В парном разряде мужчин и женщин выступают 32 дуэта, в миксте — 16 пар. Здесь играют на выбывание в матчах до победы в двух сетах, при счете 1:1 по партиям в решающем сете при необходимости играется тай-брейк до 10 очков.

Кто из звезд ATP и WTA выступает в Париже

Новак Джокович (Сербия)

Легендарный серб заявился только в одиночном разряде. На Играх ранее он выступал не очень успешно: в Пекине в 2008 году сумел завоевать лишь бронзу, а в Токио через пять лет, выступая в двух разрядах, и вовсе остался без наград.

Карлос Алькарас (Испания)

Испанский теннисист сыграет на дебютной Олимпиаде. В парном разряде 21-летний Карлос выступит вместе с Рафаэлем Надалем.

«Нет лучшего способа дебютировать на Играх, чем в паре с Рафой. Мы сделаем все возможное. Будем играть с огромным желанием, большим энтузиазмом. Надеюсь, зрители смогут насладиться нашей игрой. Но мы не думаем, что сможем завоевать медаль только за счет имени», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Даниил Медведев (Россия)

Даниил стал единственным российским теннисистом, кто оказался в числе «сеяных» на Олимпиаде в Париже. Это будет вторая Олимпиада в карьере Медведева: на Играх-2020 в Токио он уступил в 1/4 финала испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

«Не знаю, как пройдет [возвращение с травы на грунт], это точно будет нелегко. У меня мало времени на подготовку, потому что я провел хороший турнир на Уимблдоне. Не имею понятия, как смогу справиться с этим. Буду ли я в мире с собой, злым или что-то такое. Но смотрите, это один турнир. У меня есть представление о целях, в паре и миксте — одна из главных. Говоря честно, я не думаю, что в одиночке являюсь фаворитом на чемпионство или даже на медаль, но я буду стараться», — сказал Медведев после выступления на Уимблдоне.

Александр Зверев (Германия)

Александр в 2021 году завоевал золото на Олимпиаде в Токио и стал первым немцем, выигравшим олимпийский титул в мужском одиночном разряде.

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Рафаэль Надаль (Испания)

Великий испанец имеет в своем активе золото Игр-2008 в одиночном разряде и Игр-2016 в паре. Надаль даже пропустил Уимблдон из-за желания выступить на Олимпиаде в Париже.

«Здорово находиться на Олимпиаде — главном спортивном событии в мире. Я очень это ценю. Эти Игры станут для меня последними. Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема». Победа в Пекине в 2008 году была для меня важна. Возвращаясь в деревню с медалью, ты испытываешь невероятные чувства», — приводит Eurosport Espana слова одного из главных специалистов тура по игре на грунте.

Энди Маррей (Великобритания)

Британец — двукратный олимпийский чемпион, завоевывал золото в Лондоне в 2012-м и Рио-де-Жанейро в 2016-м, на домашних Играх у него также есть серебро в миксте. Маррей заявил, что эти Олимпийские игры в Париже — последний турнир в его карьере.

«Приехал в Париж на свой последний теннисный турнир. Соревнования за Великобританию были, безусловно, самыми запоминающимися в моей карьере, и я горжусь тем, что мне удастся сделать это в последний раз», — написал Энди в одной из своих соцсетей.

В Париже шотландец сыграет только в парном разряде с Даниэлем Эвансом.

Ига Свентек (Польша)

Первая ракетка мира сыграет на Олимпиаде во второй раз. В Токио-2020 Свентек вылетела во втором круге.

Кори Гауфф (США)

Это будет дебютная Олимпиада в карьере 20-летней американской теннисистки.

Барбора Крейчикова (Чехия)

Чешская теннисистка — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в парном разряде. В одиночках Барбора дошла до третьего раунда.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Мирра Андреева (Россия)

Для 17-летней российской теннисистки Игры в Париже будут дебютными в карьере. Мирра выступит в одиночном разряде, в паре с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.

Елена Веснина (Россия)

Россиянка — олимпийская чемпионка в парном разряде (2016) и серебряный призер Игр в миксте (2020). Игры в Париже станут пятыми в ее карьере. После рождения второй дочери Елена приняла решение вернуться в тур и провести сезон-2024, который станет для нее последним в профессиональной карьере.

«Я уже точно решила, этот сезон станет для меня завершающим, «последним танцем». В любом случае завершу сезон и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился достаточно длинным и мне все еще хочется сказать последнее слово. Есть и желание, и мотивация, и силы», — приводит слова теннисистки Sport24.

Веснина выступит в Париже в паре с Екатериной Александровой.

Кто из звезд пропустит Олимпийские игры

Елена Рыбакина (Казахстан)

Игры в Париже могли стать вторыми в карьере Елены. На Олимпиаде в Токио она добралась до полуфинала, но стала четвертой после поражения от будущей чемпионки Белинды Бенчич в полуфинале и украинки Элины Свитолиной в матче за бронзу. За день до открытия Игр в Париже стало известно, что уроженка Москвы не сможет принять участия в соревнованиях из-за острого бронхита.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Арина Соболенко (Белоруссия)

Пропуск Олимпиады двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» объяснила перегруженным календарем и сложной сменой покрытий. После отказа возвращаться в Париж на Игры белорусская теннисистка затем снялась с Уимблдона из-за повреждения плеча.

«Это просто плохое планирование со стороны WTA. Ведь после Олимпиады мы должны сразу лететь в Канаду на обязательный «тысячник». Это слишком высокая нагрузка, которая скажется на нашем здоровье», — написала в соцсетях двукратная чемпионка Australian Open.

Онс Жабер (Тунис)

Жабер при отказе от Олимпиады также сослалась на сложный график. По ее словам, возвращение на грунт может стоить ей всей второй части сезона.

«Вместе с медицинской командой мы решили, что быстрая смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнут мое колено риску и поставят под угрозу остаток сезона. Мне нравится представлять свою страну на любых соревнованиях, однако я должна прислушаться к своему организму и следовать рекомендациям врачей», — отметила тунисская теннисистка.

Эмма Радукану. Фото Reuters

Эмма Радукану (Великобритания)

Радукану также отказалась от выступления на Олимпиаде, чтобы сконцентрироваться на турнирах в США. Как и другие игроки, она назвала переход с травы на грунт одним из основных факторов, повлиявших на решение.

Маркета Вондроушова (Чехия)

Чешская теннисистка не сыграет в Париже из-за усталости после победы на Уимблдоне и возникших проблем с рукой. Вондроушова займется восстановлением для выступления на Открытом чемпионате США.

«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпийских играх в Париже. Я до последнего момента надеялась, что смогу сыграть хотя бы в парном разряде, но проблемы с рукой не пускают меня на корт. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы хорошо выступить на US Open», — написала Маркета в социальной сети.

Мэдисон Киз (США)

Американка не сыграет в Париже по состоянию здоровья. Ранее теннисистка снялась с матча четвертого круга Уимблдона из-за травмы подколенного сухожилия.

Виктория Азаренко (Белоруссия)

Белорусская теннисистка отклонила приглашение МОК вслед за Соболенко. 34-летняя бывшая первая ракетка мира пропустит Олимпиаду из-за травмы плеча.

Дарья Касаткина (Россия)

Российская теннисистка отметила, что не видит смысла в участии в Играх. «Думаю, мне не нужно объяснять. С учетом всего, что происходит, я считаю неправильным играть на Олимпиаде. У меня такое мнение. Олимпиада — это турнир, на который надо ехать со всем сердцем. Надо чувствовать желание поехать туда и показать свой максимум. А сейчас у меня нет такого ощущения, поэтому не вижу смысла участвовать», — сказала россиянка в интервью Tennis Channel.

Анна Калинская. Фото Reuters

Анна Калинская (Россия)

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская хотела выступить на Играх-2024, но потом изменила свое мнение.

«Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. Но я не знаю, кто ее отговорил. За две недели мнение кардинально поменялось. Хотя на Олимпиаде она могла хорошо сыграть», — сказал Тарпищев в комментарии ТАСС.

Вероника Кудерметова (Россия)

Не получила допуск от МОК, официальная причина не названа.

Людмила Самсонова (Россия)

Причина пропуска Олимпиады не названа.

Янник Синнер (Италия)

Синнер отказался от участия за два дня до открытия Игр. Лидер мирового рейтинга вынужден пропустить первую в карьере Олимпиаду из-за тонзиллита.

«С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а затем обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не выступать на Олимпиаде.

Пропуск Игр — большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии. Удачи всем итальянским спортсменам, которых буду поддерживать из дома. Forza Italia", — написал Синнер в социальных сетях.

Хольгер Руне (Дания)

Датский теннисист не сможет выступить на Олимпиаде из?за травмы запястья.

«Очень грустно, что придется отказаться от участия в Олимпийских играх. Я с нетерпением ждал этого события. Я играл с болью в запястье на протяжении грунтового и травяного сезонов, поэтому я должен серьезно отнестись к рекомендациям врачей. Буду следить за Олимпиадой из дома и болеть за всех датских спортсменов, и я надеюсь и верю, что мы сможем привезти из Парижа много медалей», — написал Руне в соцсетях.

Андрей Рублев. Фото AFP

Андрей Рублев (Россия)

Сразу после отказа Рублева от участия в Олимпиаде его мама Марина Марьенко предположила, что решение связано со здоровьем: Андрей проходит курс лечения горла, а потому организм ослаблен. Однако сам игрок позже озвучил другую причину.

«Да, я планировал сыграть на Олимпиаде. Однако после серии плохих результатов мы с командой пришли к выводу, что поездка в Париж будет не лучшим решением. В такой ситуации турниры на харде более важны, и к тому же там у меня, возможно, будет преимущество по сравнению с теми, кто выступит на Играх. В конце концов, у меня уже есть олимпийское золото в миксте. Успехом была бы победа в одиночном разряде, но на тот момент я не чувствовал себя готовым к этому», — сказал Рублев на пресс-конференции во время турнира в хорватском Умаге.

Карен Хачанов (Россия)

Российский теннисист объяснил пропуск Игр расписанием и состоянием своего здоровья.

«Есть несколько причин. Главная — мое расписание и календарь, по состоянию здоровья из-за травмы в прошлом году я все лето не играл. Поэтому, к сожалению, в этом пришлось принять такое непростое решение. Я решил, что организму будет тяжело переходить с травы на грунт ради одного турнира, а затем сразу, без подготовки, начинать играть на харде. У меня до сих пор иногда возникают небольшие проблемы из-за той травмы. Это больше общая проблема, поэтому мне надо много работать с физиотерапевтом и тренером по физподготовке, чтобы такого не было», — приводит Ubitennis слова Хачанова.

Хуберт Хуркач (Польша)

Седьмая ракетка мира объявил, что пропустит Олимпийские игры в Париже из?за восстановления после травмы колена.

«Моя реабилитация проходит очень хорошо, и у меня есть прогресс. Однако я и моя команда приняли решение, что я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. Это было очень трудное решение, потому что я всегда мечтал представлять Польшу на Олимпиаде и выиграть медаль для сборной, но, к сожалению, мое здоровье не позволяет мне этого сделать. Конечно, я буду смотреть и поддерживать польскую команду. Желаю им завоевать как можно больше медалей», — сказал Хуркач в видеообращении в социальной сети.

Россияне в теннисном турнире Олимпиады 2024

Ряд российских спортсменов прошли допуск и приняли решение выступать на Олимпийских играх в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ. Всего в окончательный список россиян на Олимпиаде-2024 вошли 15 спортсменов, из них семеро — теннисисты.

Даниил Медведев

Роман Сафиуллин

Павел Котов

Екатерина Александрова

Мирра Андреева

Диана Шнайдер

Елена Веснина

Роман Сафиуллин. Фото AFP

Расписание матчей и сетки мужчин и женщин

Турнир на кортах «Ролан Гаррос» пройдет с 27 июля по 4 августа.

Медали в женском одиночном разряде разыграют в субботу, 3 августа (начало не ранее 13.00 по московскому времени), а в мужском одиночном разряде — в воскресенье, 4 августа (начало не ранее 13.00).

Даниил Медведев после снятия первой ракетки мира Янника Синнера стал четвертым «сеяным» и попал в нижнюю половину сетки. Россиянин в первом круге сыграет с австралийцем Ринки Хиджикатой, его потенциальный соперник в третьем круге — канадец Феликс Оже-Альяссим, в четвертьфинале — норвежец Каспер Рууд, в полуфинале — испанец Карлос Алькарас.

Роман Сафиуллин в случае успешного продвижения по сетке может сыграть с Алькарасом в третьем круге.

Павел Котов попал в верхнюю часть сетки и начнет турнир матчем со швейцарцем Стэном Вавринкой. Потенциальный соперник россиянина в третьем круге — олимпийский чемпион Токио Александр Зверев из Германии, также в этой половине — Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Мирра Андреева начнет одиночный турнир матчем с Магдой Линетт из Польши, а во втором круге может сойтись с итальянкой Ясмин Паолини.

Екатерина Александрова в случае выхода во второй круг сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Диана Шнайдер в случае продвижения в третий круг может попасть на действующую победительницу Открытого чемпионата Франции и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши.

Станислас Вавринка. Фото Reuters

Первые соперники россиян на Олимпиаде в Париже

Одиночный разряд. Мужчины

Даниил Медведев — Ринки Хидзиката (Австралия)

Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили)

Павел Котов — Станислас Вавринка (Швейцария)

Одиночный разряд. Женщины

Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)

Екатерина Александрова — Юэ Юань (Китай)

Диана Шнайдер — Элизабетта Кочаретто (Италия)

Сетки мужских и женских пар и в миксте

В парном разряде у мужчин выступит дуэт Даниил Медведев / Роман Сафиуллин, у женщин — Екатерина Александрова / Елена Веснина, Мирра Андреева / Диана Шнайдер. В миксте у россиян — дуэт Даниил Медведев / Мирра Андреева.

Финал в миксте состоится в пятницу, 2 августа (начало не ранее 20.00 мск). В мужском парном разряде медали разыграют в субботу, 3 августа (начало не ранее 13.00), в женском парном разряде — в воскресенье, 4 августа (начало не ранее 13.00).

В парном разряде у мужчин Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в первом круге сыграют со вторыми «сеяными» Кевином Кравицем и Тимом Пютцом из Германии, в их половине сетки — испанцы Алькарас и Надаль.

Елена Веснина. Фото Getty Images

В парах у женщин Елена Веснина и Екатерина Александрова могут уже во втором круге попасть на первых «сеяных» Кори Гауфф и Джессику Пегулу из США, Мирра Андреева и Диана Шнайдер на той же стадии — на пятых «сеяных» Габриэлу Дамбровски и Лейлу Фернандес из Канады, а в четвертьфинале — на олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

В миксте Даниил Медведев и Мирра Андреева в первом круге должны сыграть с Сарой Эррани и Андреа Вавассори из Италии. В случае успеха и продолжения игры в этом разряде следующими соперниками россиян станут либо греки Мария Саккари и Стефанос Циципас, либо голландцы Деми Шуурс и Весли Колхоф. Пройдя две стадии в смешанных парах, теннисисты доберутся до полуфинала.

Парный разряд. Мужчины

Даниил Медведев / Роман Сафиуллин — Кевин Кравиц / Тим Пютц (Германия)

Парный разряд. Женщины

Екатерина Александрова / Елена Веснина — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия)

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Оливия Гадеки / Айла Томлянович (Австралия)

Микст

Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия)

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».

Фото Reuters

Где смотреть теннис на Олимпиаде 2024

Легально и бесплатно смотреть трансляции соревнований летних Олимпийских игр в Париже онлайн в прямом эфире можно на сайте МОК. Для этого требуется пройти простую регистрацию через одну из соцсетей или почту и предоставить минимальную информацию о себе.

Также трансляции тенниса и Олимпиады появляются в тематических группах соцсети «ВКонтакте», показывающих матчи и соревнования, на которые в России ни у кого нет прав. Но нужно понимать: эти паблики выступают в роли пиратов.