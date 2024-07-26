Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает
- Даты и место проведения Олимпийских игр 2024
- Даты и место проведения теннисного турнира Олимпиады 2024
- Формат и число участников теннисного турнира Олимпиады 2024
- Кто из звезд ATP и WTA выступает в Париже
- Кто из звезд пропустит Олимпийские игры
- Россияне в теннисном турнире Олимпиады 2024
- Расписание матчей и сетки мужчин и женщин
- Первые соперники россиян на Олимпиаде в Париже
- Где смотреть теннис на Олимпиаде 2024
Даты и место проведения Олимпийских игр 2024
XXXIII летние Олимпийские игры проходят с 24 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования принимает столица Франции — Париж. Всего для проведения турниров задействовано 36 спортивных объектов, 14 из них находятся в радиусе 10 километров от Олимпийской деревни.
Часть соревнований состоится в прилегающих к Парижу департаментах, еще часть — в других городах Франции.
Даты и место проведения теннисного турнира Олимпиады 2024
Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос». Матчи примет знаменитый теннисный комплекс, расположенный в XVI округе Парижа, на краю Булонского леса. Всего на территории спортивного центра 24 теннисных корта, три из которых считаются основными и используются для проведения финалов. Здесь ежегодно проводится один из четырех турниров «Большого шлема» и единственный в сезоне «мейджор» на грунтовом покрытии.
Формат и число участников теннисного турнира Олимпиады 2024
Участие в соревнованиях примут 172 спортсмена в 5 дисциплинах — одиночный и парные разряды для мужчин и женщин, а также микст для дуэтов мужчин и женщин. Всего будет разыграно 5 комплектов медалей.
Турнир пройдет по правилам ITF. В одиночных разрядах 64 теннисиста будут играть на выбывание, проигравшие в полуфиналах будут бороться за бронзовую медаль. Матчи проводятся в формате двухсетовиков — счет по партиям может быть как 2:0, так и 2:1, тай-брейки при необходимости в каждом сете проводятся до 7 очков.
В парном разряде мужчин и женщин выступают 32 дуэта, в миксте — 16 пар. Здесь играют на выбывание в матчах до победы в двух сетах, при счете 1:1 по партиям в решающем сете при необходимости играется тай-брейк до 10 очков.
Кто из звезд ATP и WTA выступает в Париже
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Новак Джокович (Сербия)
Легендарный серб заявился только в одиночном разряде. На Играх ранее он выступал не очень успешно: в Пекине в 2008 году сумел завоевать лишь бронзу, а в Токио через пять лет, выступая в двух разрядах, и вовсе остался без наград.
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Карлос Алькарас (Испания)
Испанский теннисист сыграет на дебютной Олимпиаде. В парном разряде 21-летний Карлос выступит вместе с Рафаэлем Надалем.
«Нет лучшего способа дебютировать на Играх, чем в паре с Рафой. Мы сделаем все возможное. Будем играть с огромным желанием, большим энтузиазмом. Надеюсь, зрители смогут насладиться нашей игрой. Но мы не думаем, что сможем завоевать медаль только за счет имени», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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Даниил Медведев (Россия)
Даниил стал единственным российским теннисистом, кто оказался в числе «сеяных» на Олимпиаде в Париже. Это будет вторая Олимпиада в карьере Медведева: на Играх-2020 в Токио он уступил в 1/4 финала испанцу Пабло Карреньо-Бусте.
«Не знаю, как пройдет [возвращение с травы на грунт], это точно будет нелегко. У меня мало времени на подготовку, потому что я провел хороший турнир на Уимблдоне. Не имею понятия, как смогу справиться с этим. Буду ли я в мире с собой, злым или что-то такое. Но смотрите, это один турнир. У меня есть представление о целях, в паре и миксте — одна из главных. Говоря честно, я не думаю, что в одиночке являюсь фаворитом на чемпионство или даже на медаль, но я буду стараться», — сказал Медведев после выступления на Уимблдоне.
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Александр Зверев (Германия)
Александр в 2021 году завоевал золото на Олимпиаде в Токио и стал первым немцем, выигравшим олимпийский титул в мужском одиночном разряде.
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Рафаэль Надаль (Испания)
Великий испанец имеет в своем активе золото Игр-2008 в одиночном разряде и Игр-2016 в паре. Надаль даже пропустил Уимблдон из-за желания выступить на Олимпиаде в Париже.
«Здорово находиться на Олимпиаде — главном спортивном событии в мире. Я очень это ценю. Эти Игры станут для меня последними. Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема». Победа в Пекине в 2008 году была для меня важна. Возвращаясь в деревню с медалью, ты испытываешь невероятные чувства», — приводит Eurosport Espana слова одного из главных специалистов тура по игре на грунте.
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Энди Маррей (Великобритания)
Британец — двукратный олимпийский чемпион, завоевывал золото в Лондоне в 2012-м и Рио-де-Жанейро в 2016-м, на домашних Играх у него также есть серебро в миксте. Маррей заявил, что эти Олимпийские игры в Париже — последний турнир в его карьере.
«Приехал в Париж на свой последний теннисный турнир. Соревнования за Великобританию были, безусловно, самыми запоминающимися в моей карьере, и я горжусь тем, что мне удастся сделать это в последний раз», — написал Энди в одной из своих соцсетей.
В Париже шотландец сыграет только в парном разряде с Даниэлем Эвансом.
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Ига Свентек (Польша)
Первая ракетка мира сыграет на Олимпиаде во второй раз. В Токио-2020 Свентек вылетела во втором круге.
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Кори Гауфф (США)
Это будет дебютная Олимпиада в карьере 20-летней американской теннисистки.
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Барбора Крейчикова (Чехия)
Чешская теннисистка — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в парном разряде. В одиночках Барбора дошла до третьего раунда.
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Мирра Андреева (Россия)
Для 17-летней российской теннисистки Игры в Париже будут дебютными в карьере. Мирра выступит в одиночном разряде, в паре с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.
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Елена Веснина (Россия)
Россиянка — олимпийская чемпионка в парном разряде (2016) и серебряный призер Игр в миксте (2020). Игры в Париже станут пятыми в ее карьере. После рождения второй дочери Елена приняла решение вернуться в тур и провести сезон-2024, который станет для нее последним в профессиональной карьере.
«Я уже точно решила, этот сезон станет для меня завершающим, «последним танцем». В любом случае завершу сезон и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился достаточно длинным и мне все еще хочется сказать последнее слово. Есть и желание, и мотивация, и силы», — приводит слова теннисистки Sport24.
Веснина выступит в Париже в паре с Екатериной Александровой.
Кто из звезд пропустит Олимпийские игры
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Елена Рыбакина (Казахстан)
Игры в Париже могли стать вторыми в карьере Елены. На Олимпиаде в Токио она добралась до полуфинала, но стала четвертой после поражения от будущей чемпионки Белинды Бенчич в полуфинале и украинки Элины Свитолиной в матче за бронзу. За день до открытия Игр в Париже стало известно, что уроженка Москвы не сможет принять участия в соревнованиях из-за острого бронхита.
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Арина Соболенко (Белоруссия)
Пропуск Олимпиады двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» объяснила перегруженным календарем и сложной сменой покрытий. После отказа возвращаться в Париж на Игры белорусская теннисистка затем снялась с Уимблдона из-за повреждения плеча.
«Это просто плохое планирование со стороны WTA. Ведь после Олимпиады мы должны сразу лететь в Канаду на обязательный «тысячник». Это слишком высокая нагрузка, которая скажется на нашем здоровье», — написала в соцсетях двукратная чемпионка Australian Open.
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Онс Жабер (Тунис)
Жабер при отказе от Олимпиады также сослалась на сложный график. По ее словам, возвращение на грунт может стоить ей всей второй части сезона.
«Вместе с медицинской командой мы решили, что быстрая смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнут мое колено риску и поставят под угрозу остаток сезона. Мне нравится представлять свою страну на любых соревнованиях, однако я должна прислушаться к своему организму и следовать рекомендациям врачей», — отметила тунисская теннисистка.
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Эмма Радукану (Великобритания)
Радукану также отказалась от выступления на Олимпиаде, чтобы сконцентрироваться на турнирах в США. Как и другие игроки, она назвала переход с травы на грунт одним из основных факторов, повлиявших на решение.
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Маркета Вондроушова (Чехия)
Чешская теннисистка не сыграет в Париже из-за усталости после победы на Уимблдоне и возникших проблем с рукой. Вондроушова займется восстановлением для выступления на Открытом чемпионате США.
«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпийских играх в Париже. Я до последнего момента надеялась, что смогу сыграть хотя бы в парном разряде, но проблемы с рукой не пускают меня на корт. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы хорошо выступить на US Open», — написала Маркета в социальной сети.
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Мэдисон Киз (США)
Американка не сыграет в Париже по состоянию здоровья. Ранее теннисистка снялась с матча четвертого круга Уимблдона из-за травмы подколенного сухожилия.
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Виктория Азаренко (Белоруссия)
Белорусская теннисистка отклонила приглашение МОК вслед за Соболенко. 34-летняя бывшая первая ракетка мира пропустит Олимпиаду из-за травмы плеча.
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Дарья Касаткина (Россия)
Российская теннисистка отметила, что не видит смысла в участии в Играх. «Думаю, мне не нужно объяснять. С учетом всего, что происходит, я считаю неправильным играть на Олимпиаде. У меня такое мнение. Олимпиада — это турнир, на который надо ехать со всем сердцем. Надо чувствовать желание поехать туда и показать свой максимум. А сейчас у меня нет такого ощущения, поэтому не вижу смысла участвовать», — сказала россиянка в интервью Tennis Channel.
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Анна Калинская (Россия)
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская хотела выступить на Играх-2024, но потом изменила свое мнение.
«Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. Но я не знаю, кто ее отговорил. За две недели мнение кардинально поменялось. Хотя на Олимпиаде она могла хорошо сыграть», — сказал Тарпищев в комментарии ТАСС.
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Вероника Кудерметова (Россия)
Не получила допуск от МОК, официальная причина не названа.
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Людмила Самсонова (Россия)
Причина пропуска Олимпиады не названа.
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Янник Синнер (Италия)
Синнер отказался от участия за два дня до открытия Игр. Лидер мирового рейтинга вынужден пропустить первую в карьере Олимпиаду из-за тонзиллита.
«С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а затем обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не выступать на Олимпиаде.
Пропуск Игр — большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии. Удачи всем итальянским спортсменам, которых буду поддерживать из дома. Forza Italia", — написал Синнер в социальных сетях.
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Хольгер Руне (Дания)
Датский теннисист не сможет выступить на Олимпиаде из?за травмы запястья.
«Очень грустно, что придется отказаться от участия в Олимпийских играх. Я с нетерпением ждал этого события. Я играл с болью в запястье на протяжении грунтового и травяного сезонов, поэтому я должен серьезно отнестись к рекомендациям врачей. Буду следить за Олимпиадой из дома и болеть за всех датских спортсменов, и я надеюсь и верю, что мы сможем привезти из Парижа много медалей», — написал Руне в соцсетях.
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Андрей Рублев (Россия)
Сразу после отказа Рублева от участия в Олимпиаде его мама Марина Марьенко предположила, что решение связано со здоровьем: Андрей проходит курс лечения горла, а потому организм ослаблен. Однако сам игрок позже озвучил другую причину.
«Да, я планировал сыграть на Олимпиаде. Однако после серии плохих результатов мы с командой пришли к выводу, что поездка в Париж будет не лучшим решением. В такой ситуации турниры на харде более важны, и к тому же там у меня, возможно, будет преимущество по сравнению с теми, кто выступит на Играх. В конце концов, у меня уже есть олимпийское золото в миксте. Успехом была бы победа в одиночном разряде, но на тот момент я не чувствовал себя готовым к этому», — сказал Рублев на пресс-конференции во время турнира в хорватском Умаге.
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Карен Хачанов (Россия)
Российский теннисист объяснил пропуск Игр расписанием и состоянием своего здоровья.
«Есть несколько причин. Главная — мое расписание и календарь, по состоянию здоровья из-за травмы в прошлом году я все лето не играл. Поэтому, к сожалению, в этом пришлось принять такое непростое решение. Я решил, что организму будет тяжело переходить с травы на грунт ради одного турнира, а затем сразу, без подготовки, начинать играть на харде. У меня до сих пор иногда возникают небольшие проблемы из-за той травмы. Это больше общая проблема, поэтому мне надо много работать с физиотерапевтом и тренером по физподготовке, чтобы такого не было», — приводит Ubitennis слова Хачанова.
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Хуберт Хуркач (Польша)
Седьмая ракетка мира объявил, что пропустит Олимпийские игры в Париже из?за восстановления после травмы колена.
«Моя реабилитация проходит очень хорошо, и у меня есть прогресс. Однако я и моя команда приняли решение, что я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. Это было очень трудное решение, потому что я всегда мечтал представлять Польшу на Олимпиаде и выиграть медаль для сборной, но, к сожалению, мое здоровье не позволяет мне этого сделать. Конечно, я буду смотреть и поддерживать польскую команду. Желаю им завоевать как можно больше медалей», — сказал Хуркач в видеообращении в социальной сети.
Россияне в теннисном турнире Олимпиады 2024
Ряд российских спортсменов прошли допуск и приняли решение выступать на Олимпийских играх в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ. Всего в окончательный список россиян на Олимпиаде-2024 вошли 15 спортсменов, из них семеро — теннисисты.
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Даниил Медведев
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Роман Сафиуллин
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Павел Котов
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Екатерина Александрова
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Мирра Андреева
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Диана Шнайдер
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Елена Веснина
Расписание матчей и сетки мужчин и женщин
Турнир на кортах «Ролан Гаррос» пройдет с 27 июля по 4 августа.
Медали в женском одиночном разряде разыграют в субботу, 3 августа (начало не ранее 13.00 по московскому времени), а в мужском одиночном разряде — в воскресенье, 4 августа (начало не ранее 13.00).
Даниил Медведев после снятия первой ракетки мира Янника Синнера стал четвертым «сеяным» и попал в нижнюю половину сетки. Россиянин в первом круге сыграет с австралийцем Ринки Хиджикатой, его потенциальный соперник в третьем круге — канадец Феликс Оже-Альяссим, в четвертьфинале — норвежец Каспер Рууд, в полуфинале — испанец Карлос Алькарас.
Роман Сафиуллин в случае успешного продвижения по сетке может сыграть с Алькарасом в третьем круге.
Павел Котов попал в верхнюю часть сетки и начнет турнир матчем со швейцарцем Стэном Вавринкой. Потенциальный соперник россиянина в третьем круге — олимпийский чемпион Токио Александр Зверев из Германии, также в этой половине — Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Стефанос Циципас.
Мирра Андреева начнет одиночный турнир матчем с Магдой Линетт из Польши, а во втором круге может сойтись с итальянкой Ясмин Паолини.
Екатерина Александрова в случае выхода во второй круг сыграет с гречанкой Марией Саккари.
Диана Шнайдер в случае продвижения в третий круг может попасть на действующую победительницу Открытого чемпионата Франции и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши.
Первые соперники россиян на Олимпиаде в Париже
Одиночный разряд. Мужчины
Даниил Медведев — Ринки Хидзиката (Австралия)
Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили)
Павел Котов — Станислас Вавринка (Швейцария)
Одиночный разряд. Женщины
Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)
Екатерина Александрова — Юэ Юань (Китай)
Диана Шнайдер — Элизабетта Кочаретто (Италия)
Сетки мужских и женских пар и в миксте
В парном разряде у мужчин выступит дуэт Даниил Медведев / Роман Сафиуллин, у женщин — Екатерина Александрова / Елена Веснина, Мирра Андреева / Диана Шнайдер. В миксте у россиян — дуэт Даниил Медведев / Мирра Андреева.
Финал в миксте состоится в пятницу, 2 августа (начало не ранее 20.00 мск). В мужском парном разряде медали разыграют в субботу, 3 августа (начало не ранее 13.00), в женском парном разряде — в воскресенье, 4 августа (начало не ранее 13.00).
В парном разряде у мужчин Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в первом круге сыграют со вторыми «сеяными» Кевином Кравицем и Тимом Пютцом из Германии, в их половине сетки — испанцы Алькарас и Надаль.
В парах у женщин Елена Веснина и Екатерина Александрова могут уже во втором круге попасть на первых «сеяных» Кори Гауфф и Джессику Пегулу из США, Мирра Андреева и Диана Шнайдер на той же стадии — на пятых «сеяных» Габриэлу Дамбровски и Лейлу Фернандес из Канады, а в четвертьфинале — на олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.
В миксте Даниил Медведев и Мирра Андреева в первом круге должны сыграть с Сарой Эррани и Андреа Вавассори из Италии. В случае успеха и продолжения игры в этом разряде следующими соперниками россиян станут либо греки Мария Саккари и Стефанос Циципас, либо голландцы Деми Шуурс и Весли Колхоф. Пройдя две стадии в смешанных парах, теннисисты доберутся до полуфинала.
Парный разряд. Мужчины
Даниил Медведев / Роман Сафиуллин — Кевин Кравиц / Тим Пютц (Германия)
Парный разряд. Женщины
Екатерина Александрова / Елена Веснина — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия)
Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Оливия Гадеки / Айла Томлянович (Австралия)
Микст
Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия)
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».
Где смотреть теннис на Олимпиаде 2024
Легально и бесплатно смотреть трансляции соревнований летних Олимпийских игр в Париже онлайн в прямом эфире можно на сайте МОК. Для этого требуется пройти простую регистрацию через одну из соцсетей или почту и предоставить минимальную информацию о себе.
Также трансляции тенниса и Олимпиады появляются в тематических группах соцсети «ВКонтакте», показывающих матчи и соревнования, на которые в России ни у кого нет прав. Но нужно понимать: эти паблики выступают в роли пиратов.