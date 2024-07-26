Президент «Урала» подтвердил переход Дмитриева в «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о переходе вингера Игоря Дмитриева в «Спартак».

Ранее «СЭ» сообщал о том, что игрок близок к подписанию контракта с красно-белыми.

— Да, все, Игорь Дмитриев не наш футболист.

— Он переходит в «Спартак»?

— Да.

20-летний Дмитриев — воспитанник «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с июля 2023 года. Вингер сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду из Екатеринбурга.