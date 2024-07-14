Названа общая сумма дохода Алькараса за победу на Уимблдоне-2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заработал за победу на Уимблдоне 3,5 миллиона долларов.

В финале турнира «Большого шлема» Алькарас обыграл в трех сетах серба Новака Джоковича — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Общая сумма призовых 21-летнего испанца за нынешний сезон составила около восьми миллионов долларов.

Алькарас стал чемпионом Уимблдона во второй раз подряд. В прошлогоднем финале испанец обыграл Джоковича в пяти сетах.

В общей сложности на счету теннисиста уже четыре победы на турнирах «Большого шлема». Ранее Алькарас первенствовал на «Ролан Гаррос» (2024) и US Open (2022).