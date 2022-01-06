Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джоковичу не разрешили переселиться в квартиру, где живет его команда

16:49
Теги:

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу не разрешили переселиться в квартиру в Мельбурне, где живет его команда, сообщает Sportklub.

По информации источника, Джокович живет в гостинице, которую федеральные власти используют для карантина. Отмечается, что теннисист заметил в своем номере жуков. При этом у серба нет кошелька и документов, а его вещи до сих пор находятся в аэропорту.

Напомним, что Джоковичу не разрешили въехать в Австралию для участия в Australian Open, который начнется 17 января. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы не соответствовал правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Теннисист подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Возможно, что серба депортируют.

Дополнительная информация:

https://sportklub.rs/tenis/grand-slam/australian-open/djokovic-bez-dokumenata-i-stvari-u-hotelskoj-sobi-bube/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Джоковича депортируют из Австралии из-за прививки. Политика больно бьет по спорту
Житель Казахстана поделился видением ситуации в Алма-Ате и Нур-Султане
1
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное