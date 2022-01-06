Джоковичу не разрешили переселиться в квартиру, где живет его команда

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу не разрешили переселиться в квартиру в Мельбурне, где живет его команда, сообщает Sportklub.

По информации источника, Джокович живет в гостинице, которую федеральные власти используют для карантина. Отмечается, что теннисист заметил в своем номере жуков. При этом у серба нет кошелька и документов, а его вещи до сих пор находятся в аэропорту.

Напомним, что Джоковичу не разрешили въехать в Австралию для участия в Australian Open, который начнется 17 января. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы не соответствовал правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Теннисист подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Возможно, что серба депортируют.