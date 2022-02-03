Джокович: «В ближайшие 7-10 дней я расскажу обо всем, что произошло в Австралии»

Сербский теннисист Новак Джокович встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает telegraf.rs 3 февраля.

«Хотя я был в заключении один, я не чувствовал себя одиноким, — приводит слова Джоковича telegraf.rs. — Меня поддерживали семья, друзья, весь народ Сербии. Многие доброжелательные люди со всего мира старались лично и публично облегчить мое пребывание в Австралии, что было неожиданно«.

Теннисист отметил, что надолго запомнит поддержку сербского народа во время скандала в Австралии.

«Вы не были обязаны меня поддерживать, но я хочу, чтобы вы знали, что я очень благодарен, что вы за меня вступились, поставив себя под удар. Я это ценю и уважаю, я надолго это запомню, и моя связь и отношения с сербским народом становятся крепче с каждым днем. Обстоятельства, в которых я оказался в Австралии, научили меня, и эта связь останется навсегда. В ближайшие 7-10 дней я расскажу обо всем, что произошло в Австралии», — сказал он.

Напомним, что Джокович не был допущен на Australian Open из-за того, что у него не было прививки от коронавируса, а медотвод (случай терапевтического исключения) теннисиста от вакцинации власти Австралии после судебного разбирательства сочли недостаточным основанием для нахождения в стране и участия в соревнованиях. Так как правила въезда в Австралию требуют вакцинации, Джокович в итоге был вынужден покинуть страну и пропустить турнир «Большого шлема».

Ранее биограф Джоковича Даниэль Мукш заявил, что теннисист может вакцинироваться.