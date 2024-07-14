Ольховский назвал уверенной победу Алькараса на Уимблдоне-2024

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу испанца Карлоса Алькараса в Уимблдоне-2024.

В финале турнира 21-летний спортсмен обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

«Надо поздравить Алькараса, но не могу не отметить игру Джоковича. Учитывая его травмы, то, что он вышел в финал, это великолепный результат. Он хорошо сегодня играл, но Алькарас был лучше, быстрее. Весь турнир он прошел очень уверенно, хотя в одном матче уступал 1-2 по сетам, но собрался и переломил ход игры. Я считаю, что победа Алькараса абсолютно заслуженная, он сейчас в очень хорошей форме», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В общей сложности на счету Алькараса четыре победы в турнирах «Большого шлема». На счету 37-летнего Джоковича 24 титула, он является рекордсменом по этому показателю.