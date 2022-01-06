Отец Джоковича: «Иисус был распят на кресте. Они пытаются распять и принизить Новака»

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался о ситуации, в которой оказался его сын в Австралии и сравнил его с распятым Иисусом. Ранее он сравнил Новака со Спартаком.

«Новак — наша гордость. Новак — это Сербия, а Сербия — это Новак. Они хотят растоптать Сербию и сербский народ. Они хотели поставить его на колени. И не только его, но и нашу прекрасную Сербию. Иисус был распят на кресте, но он продолжает жить в нас. Они пытаются распять и принизить Новака, и поставить его на колени», — цитирует Срджана The Age.

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы не соответствует правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

Власти страны аннулировали его визу. Серб подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Ему грозит депортация. На данный момент Джокович находится в отеле, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.