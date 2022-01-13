Джокович нарушил карантинные правила и в Испании. Как именно?

Власти Испании уточнили свои претензии к первой ракетке мира Новаку Джоковичу, который готовился к Открытому чемпионату Австралии в их стране, но не получил медотводов на въезд без прививки. Согласно испанским карантинным правилам, с 20 сентября гражданам Сербии для пересечения границы требуется сертификат о прививках или специальное разрешение. Однако Джокович не подавал никаких запросов, и просто прибыл в страну на частном самолете без пограничного контроля в период между 25 и 31 декабря.

Единственное, что может избавить Новака от новых проблем, — это статус резидента Испании. В этом случае карантинные правила более мягкие. В 2020 году сербский теннисист купил дом в испанской Марбелье. Именно там он находился в конце декабря прошлого года, тренируясь в академии Сохо на таком же покрытии, которое используется на Australian Open. 5 января Джокович вылетел из Испании в Мельбурн через Дубай. В Австралии он был задержан из-за проблем с визовым досье, но через пять дней оправдан судом.

В настоящее время в отношении первой ракетки мира ведется разбирательство сразу в трех странах. В Сербии его обвиняют в нарушении режима самоизоляции — имея на руках положительный тест на ковид Ноле 18 декабря встречался с журналистом L'Equipe. Австралия подозревает Джоковича в фальсификации ПЦР и в намеренной дезинформации относительно местонахождения за две недели до прибытия на Зеленый континент. Теперь этот черный список пополнила Испания.