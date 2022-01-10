Судья согласился с доводом, что Джокович предоставил все медицинские документы для въезда в Австралию
В Мельбурне проходит слушание по делу об аннулировании визы первой ракетки мира Новака Джоковича.
По информации Marca, адвокаты Джоковича утверждают, что теннисист предоставил все необходимые документы для въезда в Австралию. Сообщает, что судья Энтони Келли согласился с их доводами. Также он согласился с доводом о том, что Джокович фактически остался «без связи с внешним миром» во время того, как на границе общался с пограничной службой.
Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба страны провела проверку документов, устроила сербу длительный допрос и аннулировала его визу. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.
В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/tenis/open-australia/2022/01/09/61db589d268e3ec50c8b45a6.html
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