Судья согласился с доводом, что Джокович предоставил все медицинские документы для въезда в Австралию

В Мельбурне проходит слушание по делу об аннулировании визы первой ракетки мира Новака Джоковича.

По информации Marca, адвокаты Джоковича утверждают, что теннисист предоставил все необходимые документы для въезда в Австралию. Сообщает, что судья Энтони Келли согласился с их доводами. Также он согласился с доводом о том, что Джокович фактически остался «без связи с внешним миром» во время того, как на границе общался с пограничной службой.

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба страны провела проверку документов, устроила сербу длительный допрос и аннулировала его визу. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе.