Испанский Рафаэль Надаль высказался по поводу скандальной ситуации, произошедшей с лидером рейтинга ATP Новака Джоковича в Австралии.

«Мир достаточно настрадался. Вакцинируйся. Если бы он хотел, то сыграл бы в Австралии без проблем. Но он сделал свой выбор. Каждый имеет право на это, но тогда будут последствия» — цитирует Надаля в Twitter журналиста Бена Ротенберга.

Ранее стало известно, что Федеральный суд Австралии рассмотрит ходатайство о том, чтобы Джоковичу разрешили остаться в Мельбурне для участия в Открытом чемпионате Австралии. Теннисиста не пускают в страну, так как команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе.

На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.