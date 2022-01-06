Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Федеральный суд Австралии отложил депортацию Джоковича

10:50
Теги:

Федеральный суд Австралии удовлетворил иск сербского теннисиста Новака Джоковича и разрешил ему остаться в Мельбурне до понедельника, информирует AFP. Об этом сообщил адвокат первой ракетки мира.

Новак Джокович. Джоковича депортируют из Австралии из-за прививки. Политика больно бьет по спорту

Ранее стало известно, что Федеральный суд Австралии рассмотрит ходатайство о том, чтобы Джоковичу разрешили остаться в Мельбурне для участия в Открытом чемпионате Австралии. Теннисиста не пустили в страну, так как он, по мнению пограничной службы Австралии, допустил ошибку при подаче документов на визу и она не отвечает требованиям по въезду в страну.

Член команды Джоковича, который отвечал за документы, допустил ошибку и выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19. Поэтому виза Джоковича была аннулирована.

На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Так русские не унижали Канаду у нее дома с советских времен. Но исторический матч чуть не кончился катастрофой
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков
4
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное