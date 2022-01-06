Отец Джоковича: «Новак находится в плену»

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал визовые проблемы сына перед Australian Open.

«Мой сын находится в австралийском плену. Он стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетенных стран и народов, — цитирует Срджана Джоковича Telegraf. — Он доказал, что даже в маленькой, но героической стране Сербии может появиться лучший теннисист и спортсмен всех времен.

Его могут держать взаперти, но правда, как вода, всегда найдет путь. Новак — Спартак нового мира, который не выносит несправедливости, колониализма и лицемерия. Он борется за равенство всех людей на планете, независимо от цвета их кожи, веры и количества денег.

Возможно, мир богачей не позволит Новаку продолжать играть в теннис, но тогда откроется истинное лицо и борьба станет еще серьезней. Жадные и высокомерные представители мировой олигархии будут на одной стороне, а на другой будет свободный и гордый мир, который все еще верит в справедливость, правду, честную игру и мечты своих детей».

Напомним, ранее стало известно, что Федеральный суд Австралии рассмотрит ходатайство о том, чтобы Джоковичу разрешили остаться в Мельбурне для участия в Открытом чемпионате Австралии. Теннисиста не пускают в страну, так как команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе.

На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.