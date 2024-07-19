Ольховский — о Медведеве на Уимблдоне: «Считаю, что Даниил провел хороший турнир»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне.

«Я не скажу, что вообще выступление Даниила было не очень. На самом деле я считаю, что он провел хороший турнир. Обыграл Синнера, молодчина, очень хороший теннис показал. Неожиданный результат, может быть, Синнер не очень себя чувствовал, но Даниил проявил то, что от него и ожидали: характер, стабильность и подачу», — приводит слова Ольховского «Газета.ру».

Медведев на Уимблдоне дошел до полуфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу (7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6).