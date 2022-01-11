Источник: Джоковичу может грозить до 12 месяцев тюрьмы за предоставление ложной информации

Первая ракетка мира Новак Джокович может сесть в тюрьму на 12 месяцев за предоставление ложной информации при въезде в Австралию, информирует The Age.

Как отмечается, 34-летний сербский теннисист при въезде в Австралию для участия в Australian Open сообщил, что не бывал в других странах за последние 14 дней, что оказалось неправдой. В тот период он летал из Сербии в Испанию.

Предоставление ложной информции при въезде в страну — серьезное нарушение, за которое может грозить лишение свободы.

Как пишет источник, на границе Джокович сказал, что заполнял документы не он, а Tennis Australia.

Напомним, что при въезде в Австралию теннисист столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Теннисисту разрешили покинуть карантинный отель и он смог провести тренировку.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.