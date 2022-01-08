Брат Новака Джоковича рассказал о состоянии спортсмена

Брат Новака Джоковича Джордже рассказал о настроении брата, который находится на изоляции в Австралии.

«Его переполняет от эмоций, теннис и турнир — последнее, о чем он сейчас думает. Единственное, чего он хочет — это увидеть, как восторжествует справедливость и как будет раскрыта вся правда.

Он прошел через все этапы. Он был разозлен и грустил, но сейчас он иронично смеется. Сегодня он миролюбив, и сегодня на Рождество он решил ни о чем не беспокоиться, а предоставить властям делать свою работу», — цитирует Джордже Джоковича The Age.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Теннисист, у которого нет прививки от коронавируса, не смог пройти паспортный контроль после прибытия в Австралию. Власти страны аннулировали его визу. В настоящее время серб содержится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.