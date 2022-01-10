Министр иммиграции Австралии Хоук может снова аннулировать визу Джоковича

Министр иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекс Хоук может снова аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает Reuters.

По информации источника, юристы федерального правительства сообщили суду, что Хоук может аннулировать визу Джоковича, используя свои личные полномочия.

Ранее суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикраный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.