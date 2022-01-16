Суд объявил перерыв для оглашения решения по делу Джоковича

В слушании по делу первой ракетки мира Новака Джоковича объявлен перерыв.

Во время суда были заслушаны представители Джоковича и правительства Австралии.

Теперь Федеральному суду Австралии понадобится какое-то время для изучения всех аргументов и принятия решения. По словам судьи Джеймса Олсопа, это может произойти сегодня или завтра утром.

«Мы надеемся, что сможем сообщить сторонам, какой курс мы предлагаем, и вернемся сегодня днем или завтра утром, чтобы принять лучшее решение», — заявил Олсоп во время трансляции судебной инстанции на YouTube.

При этом матч с участием Новака Джоковича на Australian Open появился в расписании турнира.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

14 января министр иммиграции Австралии объявил о том, что виза Джоковича аннулирована во второй раз. Серб должен быть депортирован из страны, в таком случае он не сможет принять участия в Australian Open-2022.