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Париж-2024

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Олимпийский огонь в воздухе, Зидан в метро, бородатая женщина и знаменосцы из России. Как прошло открытие Игр-2024

Гоша Чернов
Корреспондент
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Олимпийские кольца на Эйфелевой башне.
Фото Global Look Press
В Париже дан официальный старт соревнований.

В пятницу, 26 июля, в центре столицы Франции состоялась церемония открытия Олипиады. Впервые в истории она прошла не на стадионе: делегации команд-участниц турнира проплывали на кораблях по Сене, а олимпийский огонь зажгли на воздушном шаре. Емко рассказываем и показываем главные кадры церемонии.

Зизу и дети

Шоу стартовало с появления в кадре чемпиона мира и Европы, одного из величайших футболистов в истории Зинедина Зидана. Ему выпала честь доставить олимпийский огонь, но на пути возникли сложности: Зидан с факелом спустился в метро, и вагон застрял в тоннеле. Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Реала» нашел выход, передав огонь детям, которые отправились на лодке к площади Трокадеро.

Загадочный факелоносец

Значительную часть церемонии занял традиционный парад сборных, но организаторы постоянно разбавляли кадры сюжетом с загадочным факелоносцем, бегавшим по крышам в поисках кратчайшего пути к Эйфеловой башне. В соцсетях его сразу начали сравнивать с героем популярной видеоигры Assassin's Creed, который тоже перемещался по крышам.

Знаменосцы из России

Парад проходил не по суше, а по воде: атлеты плыли на кораблях и катерах по Сене, но традиционные элементы церемонии остались — в частности, знаменосцы. На этот раз их у каждой сборной было по двое — мужчина и женщина.

Российские спортсмены в параде не участвовали, так как в Париже выступают в нейтральном статусе, однако связанные с нашей страной люди все равно были на церемонии. И сразу двое несли флаги тех государств, цвета которых будут защищать на Играх: легкоатлетка из подмосковного Одинцова Елена Куличенко (Кипр) и уроженец Хасавюрта, борец Зелимхан Абакаров (Албания).

Дождь и фейк-крысы

Всю неделю организаторы Олимпийских игр беспокоились по поводу погоды, потому что столь масштабная церемония требовала ясного неба. Однако не повезло: весь вечер в Париже лил дождь, из-за чего картинка оказалась подпорчена зонтами и дождевиками. В мем моментально превратилась фотография с президентом ФИФА Джанни Инфантино, которого запечатлели в дождевике и с растерянным взглядом.

Еще один снимок, разлетевшийся по соцсетям во время церемонии, оказался фейком: на нем около дюжины крыс высовываются из люка. Фото на самом деле впервые опубликовано еще в 2023 году и сделано в Нью-Йорке.

Выступление Леди Гаги

Парад разбавляли не только видеовставки, но и выступления музыкантов. Первой на импровизированную сцену на берегу Сены вышла известная американская певица и актриса Леди Гага, которая на французском исполнила песню Mon Truc En Plume и даже сыграла на рояле.

Страшилка с Марией-Антуанеттой

Вслед за Леди Гагой уже на другую сцену вышла французская метал-группа Gojira, которая поразила не только необычной для церемонии открытия жесткой музыкой, но и перформансом: в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову. Это отсылка к королеве Франции Марии-Антуанетте Австрийской, казненной во время Великой Французской революции.

Синий Дионис и «Тайная вечеря»

Ошеломили зрителей и два бородатых человека в середине церемонии. Один из них — даже не человек, а якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика.

Другой — то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой. Кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу — в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Горящий рояль

Еще одно запоминающееся шоу — французская певица Жюльетт Армане исполнила песню Imagine Джона Леннона под аккомпанемент горящего рояля.

Жанна д'Арк на коне

По завершении парада на экране появилась всадница на железном коне, «скачущем» по Сене в сторону Эйфелевой башни. Этот образ — отсылка к национальной героине Франции Жанне д'Арк.

Перевернутый флаг

Официальная часть мало чем отличалась от других церемоний: речи руководителей, клятва олимпийцев, гимн и поднятие флага... Правда, с последним возникла заминка: знамя-то подняли, но изначально повесили его вверх ногами.

Факелоносцы: Серена, Надаль

Финальная часть церемонии началась с того, что тот самый загадочный факелоносец в маске передал огонь Зинедину Зидану, а тот — Рафаэлю Надалю. Он хотя и испанский теннисист, но, как известно, признанный король Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос». Затем факел стали передавать другим прославленным спортсменам — Серене Уильямс, Тони Паркеру, Амели Моресмо.

Огонь в воздухе

На завершающем этапе эстафеты огонь оказался у французов — дзюдоиста Тедди Ринера и бегуньи Мари Жозе-Перек. Они и зажгли олимпийский огонь. Вопреки ожиданиям, это произошло не у подножья Эйфелевой башни, а в саду Тюильри недалеко от Лувра. Огонь поднял в воздух громадный аэростат, который так и останется висеть в воздухе до окончания Олимпиады. Этот ход и уникален, и трогателен — таким образом организаторы отдали дань уважения братьям Монгольфье, изобретателям воздушного шара.

Селин Дион с балкона Эйфелевой башни

В завершении шоу на экране появилась знаменитая канадская певица Селин Дион, исполнительница песни из фильма «Титаник». Она очутилась в романтической локации — на балконе Эйфелевой башни, откуда спела «Гимн любви» Эдит Пиаф. Олимпийские игры официально открыты.

Зинедин Зидан
Джанни Инфантино
Рафаэль Надаль
Тедди Ринер
Тони Паркер
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