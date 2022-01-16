Джокович будет депортирован из Австралии по решению Федерального суда

Федеральный суд Австралии принял решение депортировать первую ракетку мира Новака Джоковича.

Апелляция теннисиста отклонена после сегодняшнего заседания отклонена окончательно. Федеральный суд поддержал ранее принятое решение Министра иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекса Хоука о повторном аннулировании визы спортсмена.

При этом после сегодняшнего слушания матч с участием 34-летнего Джоковича на Australian Open появился в расписании турнира.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует уже завтра, 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба, так как он пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд после апелляции спортсмена 10 января отменил это решение.

14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоуко принял самоличное решение и объявил о том, что виза Джоковича аннулирована во второй раз. В ответ серб снова подал апелляцию в Федеральный суд Австралии.