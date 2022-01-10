Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Полиция применила перцовые баллончики против болельщиков Джоковича

13:39
Теги:

Между болельщиками сербского теннисиста Новака Джоковича и полицией Мельбурна произошло столкновение, сообщает The Age.

По информации источника, болельщики Джоковича собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы теннисиста. Они скандировали: «Свободу Ноле» — и не пропускали машину, на которой по их мнению, уезжал серб. В результате полиция применила против них перцовые баллончики.

Ранее сообщалось, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы серба Новака Джоковича.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикратный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.

Дополнительная информация:

https://www.theage.com.au/sport/tennis/novak-djokovic-court-case-live-updates-serbian-tennis-star-fights-to-play-in-2022-australian-open-20220110-p59n0m.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
1
1
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности