Полиция применила перцовые баллончики против болельщиков Джоковича
Между болельщиками сербского теннисиста Новака Джоковича и полицией Мельбурна произошло столкновение, сообщает The Age.
По информации источника, болельщики Джоковича собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы теннисиста. Они скандировали: «Свободу Ноле» — и не пропускали машину, на которой по их мнению, уезжал серб. В результате полиция применила против них перцовые баллончики.
Ранее сообщалось, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы серба Новака Джоковича.
5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.
34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.
Девятикратный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.
Дополнительная информация:
https://www.theage.com.au/sport/tennis/novak-djokovic-court-case-live-updates-serbian-tennis-star-fights-to-play-in-2022-australian-open-20220110-p59n0m.html
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