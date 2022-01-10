Полиция применила перцовые баллончики против болельщиков Джоковича

Между болельщиками сербского теннисиста Новака Джоковича и полицией Мельбурна произошло столкновение, сообщает The Age.

По информации источника, болельщики Джоковича собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы теннисиста. Они скандировали: «Свободу Ноле» — и не пропускали машину, на которой по их мнению, уезжал серб. В результате полиция применила против них перцовые баллончики.

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI — Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022

Ранее сообщалось, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы серба Новака Джоковича.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикратный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.