Судья отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича

Суд Мельбурна рассмотрел апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию.

Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.