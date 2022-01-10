Судья отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича
09:24
Суд Мельбурна рассмотрел апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию.
Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.
5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.
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