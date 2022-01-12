«Ошибка не была намеренной». Джокович ответил на обвинения в подлоге и халатности

Лучший теннисист мира выпустил заявление, в котором объяснил свое странное поведение после положительного ПЦР-теста в конце декабря.

Первая ракетка мира Новак Джокович, наконец, ответил на обвинения в фальсификации положительного ПЦР-теста, которые льются на 34-летнего серба уже почти неделю. Информация из соцсетей ставит под вопрос достоверность данных, предоставленных звездным теннисистом в суде и во время оформления своего медвотвода от обязательной для въезжающих в Австралию прививки. После восстановления австралийской визы Джокович приступил к тренировкам в Мельбурне, однако министр по делам иммиграции еще может приказать депортировать Новака. В том числе если уличит спортсмена во лжи о ситуации с инфицированием ковидом во второй половине декабря 2021 года. Чтобы предотвратить негативное развитие ситуации, лучший теннисист планеты попытался остановить «продолжающуюся дезинформацию».

Решил не подводить журналиста

Из того, что ранее было неизвестно общественности, Джокович сообщил, что, скорее всего, заразился на трибуне во время баскетбольного матча 14 декабря (речь идет о поединке Евролиги в Белграде между «Црвеной Звездой» и «Барселоной», который действительно посетил Новак). «После этой игры несколько человек получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест на антиген, и он оказался отрицательным. На всякий случай в тот же день я сдал ПЦР-тест», — объяснил теннисист, подчеркнув, что еще не знал результата последнего анализа 17 декабря, когда принял участие в детском мероприятии.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I'm humbled!! Excited to share we'll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool ?? pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

17 декабря Новак награждал в столице Сербии юных спортсменов и делал с ними селфи без маски — в соцсетях много снимков, подтверждающих это. В свое оправдание Джокович говорит, что накануне еще раз сдал экспресс-тест, и он был отрицательным. На следующий день звездный теннисист все-таки выяснил, что инфицирован, но не стал отменять запланированное интервью и фотосессию для французского издания Equipe. «Я чувствовал, что должен дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время общения с ним соблюдал дистанцию и находился в маске — за исключением момента, когда меня фотографировали, — объяснил серб. — После интервью я самоизолировался. Потом я осознал, что допустил ошибку: нужно было перенести эту медиа-активность».

Ранее журналист Equipe уверял, что во время интервью Джокович отрицал слухи, что является носителем ковида. Кроме того, немецкое издание Spiegel обнаружило, что информация о положительном тесте Новака была введена в сербскую национальную базу с задержкой в 10 дней — 26 декабря. Кроме того, положительный результат зарегистрирован под номером 7371999, а отрицательный от 22 декабря — под номером 7320919. Таким образом, анализ, который якобы был сдан раньше, почему-то ввели в систему позже. Это может объясняться бюрократической путаницей, а может — тем, что результат все-таки был фальсифицирован ради того, чтобы получить медотвод от прививки в Австралии. Учитывая поддержку Джоковича на уровне президента Сербии, подобное не кажется невероятным.

Появившуюся дезинформацию нужно исправить

Также Джокович дал объяснение по поводу ложной информации в его визовом досье. В анкете серб указал, что перед приездом в Австралию на протяжении 14 дней находился только в одной стране — Испании. То есть он должен был переехать туда из Сербии 22 декабря, сразу после того, как сдал первый отрицательный ПЦР. Однако в соцсетях есть фото теннисиста на публичном мероприятии в Белграде вместе с гандболистом Петаром Джорджичем 25 декабря. А с тренировки в Испании первый снимок датирован только 31 декабря. Напомню, что в Мельбурн через Дубай спортсмен влетел уже 5 января. Теоретически за предоставление ложной информации Джоковичу грозило 12 месяцев тюрьмы, но первая ракетка мира уверяет, что это не более чем техническая ошибка.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I've spent fantastic quality time with loved ones over break & today I'm heading Down Under with an exemption permission. Let's go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

«Мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Она не была намеренной, — подчеркнул Новак в своем заявлении. — Моя команда уже предоставила дополнительную информацию австралийским властям, чтобы уточнить этот вопрос... Всю появившуюся дезинформацию нужно исправить, чтобы снизить беспокойство по поводу моего приезда в Австралию. Эти моменты причиняют боль и тревогу моей семье. Я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Для меня всегда честь выступать на Australian Open».

I'm pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ? pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Позиция Новака, которого из-за его антипрививочной позиции в соцсетях называют каламбуром Novax (Новакс, No Vax — невакцинированный), в принципе, понятна. Однако не покидает ощущение, что лучший теннисист мира просто умело провел всех с положительным тестом на ковид. Слишком удачным по времени оказалась это заражение на баскетбольном матче в Белграде, без которого Джокович должен был либо пропустить первый турнир «Большого шлема», либо отсидеть в Австралии 14-дневный карантин.

#australian police just pepper sprayed the crowd of supporters for #djokovic. Not one single country has condemned the tyrannical behaviour of the corrupt #Australian government . pic.twitter.com/fgyZPkyAjm — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) January 10, 2022

Тем не менее формальные объяснения даны, и даже принесено нечто вроде извинений. Теперь у правительства Австралии есть повод не раздувать дальше скандал, который больно бьет по международной репутации страны. Правда, признавать антиковидные привилегии ВИП-гостя в условиях, когда ежедневное количество заражений на Зеленом континенте перешагнуло рубеж в 50 тысяч человек, — это политическое самоубийство. И на размышление у министра по делам иммиграции остается всего один день. На завтра намечена жеребьевка Australian Open, и выдергивать первого «сеяного» по ходу турнира «Большого шлема» — значит превратить самые доходные австралийские соревнования в фарс.