Канадского игрока обвинили в изнасиловании, а теперь он едет в КХЛ. Громкий трансфер минского «Динамо»
Минское «Динамо» проводит, пожалуй, самую мощную трансферную кампанию среди всех клубов КХЛ в это межсезонье. Вдоволь затарившись иностранными защитниками и вернув из «Тампы» Илью Усова, минчане выменяли из «Ак Барса» одного из лучших центрфорвардов лиги Вадима Шипачева. Но и на этом их селекция не закончилась — «Динамо» официально сообщило о договоренности, достигнутой с канадским нападающим Диллоном Дюбе, который в январе этого года перестал играть за «Калгари» из-за того, что ушел в бессрочный отпуск.
Дюбе и еще четырем игрокам канадской молодежки, выигравшей МЧМ-2018, были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. При этом в минском «Динамо» сразу прокомментировали эту ситуацию. «Диллон не признал себя виновным в обвинении, не скрывается от властей и принимает участие в слушаниях по делу. Поскольку дело находится на стадии судебного разбирательства, а также руководствуясь презумпцией невиновности, клуб воздерживается от дальнейших комментариев по этому вопросу», — заявил генеральный директор клуба Артем Каркоцкий.
Пожалуй, главный риск для «Динамо» заключается в том, что Дюбе по ходу сезона может понадобиться отлучаться на судебные слушания. Суд же должен состояться в апреле следующего года, во время второго раунда плей-офф. Учитывая мощный состав минчан, попадание в эту стадию Кубка Гагарина вполне реально. Но отсутствие ведущего игрока значительно ослабит команду.
В целом же, приезду такого игрока в КХЛ можно только радоваться. Не будем брать моральные аспекты — вина Дюбе еще не доказана, так что вешать на игрока ярлыки не нужно. Но уровень лиги такие легионеры однозначно повышают.
Не сомневаюсь, что быстрый и атлетичный Дюбе отлично подходит под хоккей Дмитрия Квартальнова. При этом у Диллона отличный бросок, что точно нужно использовать в большинстве — благо есть отличный распасовщик в лице Шипачева.
Зарплата Дюбе в Минске, по информации «СЭ», составит около 600 тысяч долларов в год — нельзя сказать, что канадца в КХЛ закидали деньгами. Но это существенно больше, чем он мог заработать в другой лиге. Есть вероятность, что в КХЛ приедут и другие фигуранты скандала — вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут и нападающий Майкл Маклауд. К последним двум есть устойчивый интерес у топ-клубов, но многих отпугивает то, что игрокам придется летать в Северную Америку по ходу сезона.
«Динамо» же постепенно выбивается в фавориты Западной конференции. В обороне есть пять крепких канадцев, вернувшийся из «Барыса» Хенкель, в нападении — Шипачев, Дюбе, Энас, Фриц, Волков, местные таланты Пинчук, Усов, Мороз, Сотишвили. Осталось усилить только вратарскую линию, в которой из опытных только Андрей Кареев. И тогда минчане могут творить историю и впервые в КХЛ проходить первый раунд. А может, и замахнуться на что-то большее.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2