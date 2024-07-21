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Сегодня, 12:30

Вратарь Бочаров назвал причины ухода из «Локомотива»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Голкипер Иван Бочаров, перешедший в межсезонье в «Торпедо», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переговорах с «Локомотивом» и причинах ухода из ярославского клуба.

— Ушел из «Локомотива», подписал контракт с «Торпедо». Не беспокоила ситуация, что долго не мог найти работу?

— Нет, не беспокоила. Я был уверен, что работа найдется рано или поздно. Немножко непривычная ситуация, так скажу.

— Ты понял, почему не предложили контракт в «Локомотиве»?

— Как не предложили? Мне предлагали по ходу сезона. Я сам отказался продлевать. Точнее, не так было. Дело было в том, что предложили на год, и я готов был на два подписать. Не сошлись мы. И привезли другого вратаря. После серии с Омском я уехал домой. Такая ситуация произошла, и с руководством приняли решение. Они меня отпустили домой.

9 июля «Торпедо» объявило о заключении однолетнего контракта с Бочаровым. Прошлый сезон голкипер провел в «Локомотиве», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. До этого он выступал за московское «Динамо».

Иван Бочаров. «Хотел бы вернуться в «Динамо», но шансов не было». Иван Бочаров — о переходе в «Торпедо»
Иван Бочаров
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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