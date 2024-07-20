Звезды НХЛ организовали матч против КХЛ. И он не разочаровал

Сергачев и Панарин собрали почти всех известных хоккеистов России. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Товарищеский матч

Звезды КХЛ — Звезд НХЛ — 8:8 (2:6, 5:1, 1:1)

Каждый хоккейный болельщик хоть раз задумывался о матчах между клубами КХЛ и НХЛ. Последние игры датируются 2010 годом, когда СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» (1:3) уступило «Финиксу». Формат выставочных встреч в будущем не обрел нужную поддержку. Но российские звезды все-таки придумали, как свести на одном льду наших лучших игроков КХЛ и НХЛ. Михаил Сергачев и Артемий Панарин организовали в Москве матч, получивший гордый статус матча года. Прилетели все звезды: Овечкин и Малкин, Бобровский и Орлов, Свечников и Кочетков, Шипачев и Яковлев, Радулов и Нестеров. Билеты разлетелись меньше чем за сутки, а вырученные средства отправят на благотворительность.

Меньше всего после громкого и местами вызывающего пиара хотелось разочароваться в задумке Сергачева и Панарина. Мало собрать всех звезд на одном льду. Хоккей любят за борьбу и соперничество, за силовые приемы, страсть и азарт. Дружественный матч это не предполагает, но никакого хоккея на прямых ногах мы не увидели. Тренер сборной КХЛ Андрей Разин говорил перед матчем, что о ничьей никто не договаривался. Энхаэловцы еще по заявке на игру показали серьезный настрой. В первой тройке нападения объединили Овечкина, Малкина и Панарина, а в воротах в старте вышел Сергей Бобровский, которого зрители «ЦСКА Арены» приветствовали теплее всего.

Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первого гола зрители ждали меньше 30 секунд. Александр Овечкин шикарным кистевым броском напомнил Михаилу Бердину, как посылают шайбы за ухо голкиперам хоккеисты НХЛ. Энхаэловцам быстро ответил Антон Бурдасов, распечатавший ворота Бобровского. Экономить голы номинальные гости не стали. Меньше чем за 10 минут Бердин получил шесть пробоин. Овечкина поддержал Евгений Малкин, в тренировочном режиме реализовавший буллит хитрым броском под блин. Атаковали энхаэловцы намного чаще — складывалось впечатление, что гости ненадолго забыли, что матч носит выставочный характер, и включились серьезнее, чем коллеги из КХЛ.

Натерпевшегося Бердина во втором периоде заменил Максим Дорожко. Вратаря «Витязя» можно смело признать одним из героев дня. Голкиперам в таких матчах хочется только посочувствовать, но Дорожко за свои 20 минут пропустил всего одну шайбу. А его партнеры повысили скорости и отыгрались. Не обошлось без настоящих трюков. Удивил зрителей Панарин: получив шайбу перед воротами, Артемий исполнил «вертушку», но не попал в створ. В середине матча заменили голкипера и энхаэловцы. На льду появился Петр Кочетков из «Каролины». Его оперативно распечатал Сергей Толчинский.

Артемий Панарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

То ли Андрей Разин в перерыве напихал подопечным, то ли у кахаэловцев проснулось самолюбие, но номинальные хозяева во втором периоде заиграли активнее. Пошли первые мелкие стычки: Радулов придержал Овечкина, за что через секунду получил приятельский удар клюшкой по шортам. Создавал шоу Дорожко. После того как вратарь КХЛ отразил бросок Овечкина, Максим радостно вскинул руки вверх, словно матч уже закончился победой. Хотя, возможно, для голкипера «Витязя» отразить бросок преследователя Уэйна Гретцки — уже маленькая победа.

Никита Кучеров до матча года не доехал, но его дело с коварными буллитами без броска поддержал Павел Бучневич. Исполнение получилось немного другим, но примерно в том же стиле форвард сборной НХЛ перехитрил вышедшего на лед Илью Набокова из «Металлурга». Зато голкипер отразил буллит Панарина и выручил, когда убегал один на один Кирилл Марченко. Набоков сегодня играл так, словно продолжался финал Кубка Гагарина с «Локомотивом». Сборная КХЛ сравняла счет — и хотя Разин обещал, что на ничью никто играть не собирался, матч все-таки закончился красивым счетом 8:8.

На десерт болельщикам приберегли мастер-шоу. В конкурсе на точность броска Павел Порядин был лучше и Панарина, и Ковальчука, и Овечкина, который повеселил обе лавки своей «точностью». Дмитрий Орлов выиграл конкурс на силу броска, показав результат около 160 км/час. Глядя на полные трибуны (на матч пришли 12 123 зрителя) и реакции в социальных сетях, можно сказать, что праздник хоккея, организованный Сергачевым и Панариным, удался. Вырученные средства пойдут на благотворительность — это еще один повод выразить респект хоккеистам. Сергачев и Панарин пообещали, что такие матчи станут традиционными и выйдут за пределы Москвы. В этой инициативе наших звезд НХЛ хочется только поддержать.