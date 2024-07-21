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Кириленко: «Обмениваемся идеями с Третьяком и Ротенбергом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» оценил уровень российского хоккея.

«Российский хоккей великолепен. Мне нравится, что с ним происходит сейчас. Очень много внимания на высоком уровне. Много катков открываются. Постоянно на связи с Третьяком и Ротенбергом. Мы обмениваемся идеями, проектами», — сказал Кириленко «СЭ».

12 февраля совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года.

Хоккей
Андрей Кириленко
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