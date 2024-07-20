Звезды НХЛ сыграли вничью с командой КХЛ в благотворительном матче в Москве
Благотворительный матч между звездами НХЛ и игроками КХЛ завершился ничьей — 8:8. Встреча проходила в Москве на льду «ЦСКА Арены».
Первую шайбу в игре забросил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с передачи Артемия Панарина из «Рейнджерс».
Звезды КХЛ отыгрались со счета 1:6. За команду голы забили Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, а Павел Порядин и Николай Голдобин сделали дубли.
У звезд НХЛ кроме Овечкина отличились Панарин, оформивший дубль Дмитрий Воронков, Андрей Свечников, реализовавший буллит Евгений Малкин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.
Сборную НХЛ возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.
Товарищеский матч
Звезды КХЛ — Звезд НХЛ — 8:8 (2:6, 5:1, 1:1)
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|2
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|0
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|4
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|Локомотив
|0
|0
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|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
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|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
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|0
|0
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|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
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|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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Металлург Мг – Локомотив
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