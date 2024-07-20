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Сегодня, 18:13

Дзюба одним словом оценил матч звезд НХЛ и КХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос «СЭ» о матче звезд НХЛ и КХЛ.

«Супер», — сказал Дзюба «СЭ».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.

Артем Дзюба
КХЛ
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