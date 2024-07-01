Максим Сушинский: «За всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!»
1 — Кто-то накануне 50-летия говорит: «Масштабных торжеств не планирую. Отмечу тихо в кругу семьи». А кто-то закатывает банкет на сто персон. Как у вас будет?
— Для меня юбилей — отличный повод собраться. Приедут родственники, друзья, партнеры по бизнесу. В общей сложности — человек двести. Отметим, повеселимся, повспоминаем.
Из хоккейного мира жду Диму Затонского, Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Сашу Гуськова, Дениса Денисова, Сашу Попова... Гостей могло быть и больше, но лето в разгаре, многие разъехались по отпускам.
2 — Продолжите фразу: «В юности думал: когда мне стукнет 50, я буду...»?
— Дедом, старым и седым. В то время казалось, что 50 — запредельный возраст. Когда уже еле двигаешься и ничего не хочется. Максимум — с газеткой на лавочке посидеть.
Как же я заблуждался! Правда, дедушкой меня сделали давным-давно, в 41. Виктория, старшая дочь, подарила двух внучек, а в прошлом году еще и внука. Но в остальном старичком себя не считаю. Я по-прежнему полон сил. Бодр и игрив, ха-ха.
Не скажу, что в 50 жизнь только начинается. Нет, она продолжается в ярких красках, с каждым годом все интереснее и насыщеннее. Новые знакомства, новые идеи, новые открытия...
3 — Например?
— Если говорить о бизнесе, пробую себя в разных направлениях. Допустим, два года назад стал соучредителем компании, которая выпускает чипсы из лаваша. Мне кажется, это прекрасная альтернатива классическим. Их ведь многие производители готовят не из картошки, а из крахмала.
У нас же натуральный продукт. Никакой химии. Мука высшего сорта, а печки настроены так, что масло циркулирует постоянно. При запекании новой партии автоматически заливается свежее. На сырье не экономим, отсюда довольно высокая себестоимость чипсов. Но они недорогие. Мы осознанно теряем в маржинальности, чтобы оставаться конкурентоспособными.
4 — В Петербурге у вас давно три автосалона. Лет семь назад вы говорили, что на службе каждый день с 9.00. Что-то изменилось?
— Всё! Я же теперь в Москве живу. Оперативка на исполнительном директоре, вот он в офисе с утра до вечера. А я руковожу удаленно, на мне развитие компании, поиск новых автомобильных брендов.
С бизнесом переезд не связан. Это произошло в 2018-м, когда стал президентом «Авангарда». Из-за проблем с домашней ареной команде пришлось перебираться из Омска в Балашиху. Здесь дети пошли в школу, даже после моего ухода из клуба их не дергали. Так и прикипели к Москве.
5 — Как СВО и санкции ударили по вашему бизнесу? Вы же «Мерседесами» торговали...
— Не забывайте — сначала была пандемия. Уже тогда мы полностью пересмотрели подход к работе и маркетингу. Перешли на удаленку. До сих пор все совещания проводим по зуму. Если я в Питере, формат не меняется. Так проще и удобнее, не надо никому тащиться в офис. Огромная экономия времени!
Ну а в 2022-м... Конечно, сразу поставки автомобилей и запчастей через параллельный импорт не наладишь. Спасало то, что у нас были два других бренда — Hyundai и Geely. С недавних пор к ним добавились еще несколько. «Китайцев» в основном и продаем.
А вот на «Мерседесы» спрос упал. Раньше у нас уходило 120-130 машин в месяц, сейчас — 15-20.
6 — Хоть в чем-то чувствуете возраст?
— Если брать 40 лет и 50 — вообще никакой разницы. Теперь даже больше успеваю, поскольку встаю раньше. Просыпаюсь в семь утра, ложусь за полночь. Шести часов сна мне вполне хватает. Разве что в субботу и воскресенье могу поваляться в кровати до половины десятого. Потом уже все равно не спится — как бы себя ни заставлял.
Энергии много, активно занимаюсь спортом. Больше, чем десять лет назад! Сегодня у меня и сайклинг, и падел. Хожу в тренажерный зал. Ну и о хоккее не забываю. Держу себя в форме. Если в игровые времена весил 78 килограммов, то сейчас 82. Нормально!
7 — Слышал, в апреле, играя в хоккейной медиалиге за команду «Чисто Питер», вы сломали четыре ребра. Кто-то в борт впечатал?
— Нет. Несчастный случай. Убегаю от соперника, выкатываюсь на вратаря, убираю шайбу в сторону и... Наверное, на льду была трещина. Мыском зацепился, потерял равновесие, улетел в борт. Елки-палки, да я за всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!
8 — Ну и ну.
— Сначала думал, четыре ребра сломано. А после рентгена выяснилось — семь! Плюс вывих ключицы. Три дня в больнице провел. Не мог ни лечь, ни повернуться. Спал полусидя.
Слава богу, сейчас все в порядке. Уже играю в падел, кручу велосипед. Надеюсь, и возвращение на лед не за горами.
9 — «Авангард» вы покинули летом 2020-го. За эти годы были предложения от хоккейных клубов?
— Да. В один звали гендиром, в другой — генеральным менеджером. В первом случае не договорились. Кое-что меня не устроило. Дело не в деньгах, до обсуждения финансовых условий даже не дошло. От остальных подробностей воздержусь. Что касается второго варианта, то просто не хотелось уезжать из Москвы.
10 — С возрастом желание работать в хоккее пропало?
— Да ну что вы! С удовольствием поработал бы. Тем более я умею это делать. Понимаю, как управлять клубом, что требуется для результата. Уверен, у меня получится.
Но хочется попасть в клуб, которому будешь полностью отдаваться. Который как-то связан с тобой. Либо тебе близка его политика. А ехать абы куда не вижу смысла.
11 — Когда-то в «Разговоре по пятницам» вы поразили откровением: «Ну какой я мастер? Все у меня за счет цап-царап. Нет суперталанта, филигранной техники, мощного броска. Брал игровым мышлением. Умением открыться, которое приводило в ту точку, куда секунду спустя прилетала шайба. Подворотная игра — вот моя стихия». Сегодня в КХЛ есть нападающий, похожий на вас по манере игры?
— Врезались в память слова Бориса Петровича Михайлова: «Суперзвезда — не тот, кто все время на виду, постоянно владеет шайбой, способен накрутить двоих-троих. А тот, кто знает, куда она отскочит, и забьет в пустые ворота». Наверное, мой уровень хоккейного ай-кью и позволял в нужный момент найти место, где будет шайба.
А возвращаясь к вопросу... Может, Сергей Толчинский? Интересный форвард. Настойчивый, тоже играет за счет сердца и желания. Правда, он любит с шайбой повозиться. А я, наоборот, старался побыстрее с ней расстаться. Отдам пасик — и сразу откроюсь.
12 — За седьмым матчем финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» следили в прямом эфире?
— Нет. Даже мыслей не возникало. Я не настолько люблю хоккей, чтобы ради него вскакивать в три часа ночи и ломать себе весь режим. Понятно, матч особенный, в другое суток время суток посмотрел бы целиком. Но когда проснулся, счет уже был известен, поэтому ограничился хайлайтами. Включил, порадовался за наших ребят. Телефонов Володи Тарасенко и Димы Куликова у меня нет. А Сергею Бобровскому тут же написал, поздравил.
13 — Болели за «Флориду»?
— Ну, мне и «Эдмонтон» очень нравится. Классная команда. Один Коннор Макдэвид чего стоит. В каждой игре восхищает, уже кучу рекордов побил. Гений! А «Флориде» симпатизировал из-за наших. Конечно, хотелось, чтобы они выиграли. Бобровский Кубок Стэнли точно заслужил. Сколько матчей вытащил в этом сезоне!
14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— В человеческом плане — нет. В разыскном — да.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Больше всего ненавижу вранье. А из еды — болгарский перец и сыр с плесенью.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
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|95
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|Авангард
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|Лада
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|8
|Амур
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|29
|39
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|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2