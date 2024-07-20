Бобровский рассказал, чем занимался во время отпуска
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как прошел его отпуск.
«Было бы круто сыграть такой командой на Олимпиаде. Отпуск? Все хорошо, вернулся в Питер в июле. Зал, тренировки. Прошлый сезон затянулся, надо готовиться к новому. У меня будет день с Кубком в сентябре. Хочу собрать тренеров, которые помогали мне. Я же тренируюсь и с ребятами из Австрии, и Финляндии. Хочу всех собрать на ужин, поблагодарить. Жаль, что не получится привезти трофей в Санкт-Петербург. Было бы круто отпраздновать с нашими болельщиками.
", — сказал хоккеист.
1 июля 2019 года Бобровский в качестве свободного агента подписал с «Флоридой» контракт на 7 лет и общую сумму 70 миллионов долларов. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус».
В минувшем сезоне «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. «Пантерз» стали чемпионами впервые в своей 31-летней истории.
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|0
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|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
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|2
|Даллас
|0
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|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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