Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился эмоциями и воспоминаниями о работе с тренером Андреем Тарасенко.

11 июля на 56-м году жизни в Новосибирске скоропостижно скончался Андрей Тарасенко — легенда новосибирского хоккея, тренер местной «Сибири» и отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко.

О том, каким его запомнят в хоккейном мире, «СЭ» рассказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский, проработавший вместе с ним долгие 14 лет.

«Помню Андрея еще игроком ярославского «Торпедо», — начал Фастовский. — Буквально несколько минут назад мне звонил Андрей Скабелка, с которым они играли вместе. У него всегда был отличный бросок. Тарасенко был очень умным нападающим, который брал именно игровым интеллектом. При этом запомнил его на льду неуступчивым и напористым — и в жизни он был точно таким же.

У него был очень эмоциональный период, когда я только пришел в «Сибирь» и он успел поработать главным тренером. Были моменты, когда он достаточно серьезно срывался. Но он молодец — достаточно быстро научился держать себя в руках. Наверное, через это проходят многие. Просто он не мог смотреть равнодушно на многие моменты, так как был очень требователен: и к себе, и к своим подопечным.

В сезоне-2011/12 была небольшая чехарда, когда по ходу сезона он поменялся местами с Дмитрием Юшкевичем и стал помощником. После этого сезона я предложил Андрею окончательно стать главным тренером. Однако он сказал, что не хочет быть главным и понял, что это не его роль. При этом заявил, что готов помогать в любой другой роли, в которой будет полезен команде.

Тарасенко вообще никогда не отказывался ни от какой работы и ни от каких заданий, будь то индивидуальные тренировки или разборы. Часто он сам предлагал хоккеистам поработать дополнительно и подмечал очень правильные нюансы, которые помогали становиться им лучше: катание, прием шайбы, игра у бортов, отбор — все то, из чего складывается игра. Поэтому ни у кого из новых тренеров, приходивших в клуб, его кандидатура не вызвала возражений.

Сложно назвать какого-то одного хоккеиста, которому он помог больше всего. Мне кажется, он оставил свой след на всех парнях и абсолютно искренне желал, чтобы каждый из них проявил себя. Андрей не делил ребят на любимчиков и нелюбимчиков. Не буду называть фамилии, но было очень много игроков, кому он очень хотел помочь, но, к сожалению, из них ничего не получилось. Так всегда бывает — это же школа. И все, кто прошел школу «Сибири», безусловно и безоговорочно сталкивались с ним.

Прошлым летом и даже этой весной Тарасенко проявил себя в высшей степени профессионально. Трудился не покладая рук, несмотря на то что вокруг происходила серьезная реорганизация, и никак не ограничивал себя в работе. Понимал, что клуб все равно будет существовать и должен развиваться.

Наверняка у него за столько лет работы в «Сибири» были предложения от других клубов. Даже не сомневаюсь в этом. Однако он всегда говорил, что предан Новосибирску и хочет быть полезным здесь, независимо от условий и прочих факторов. Андрей был очень привязан к семье. В его понимании семья и родители всегда должны быть вместе.

Я застал то время, когда еще звучали возгласы о том, что Володя играет в «Сибири» из-за отца. Но для всех, кто разбирается в хоккее, был абсолютно очевиден уровень Володи. На площадке у них были очень рабочие отношения — и это очень правильный подход. Андрей никогда не выделял сына из общей группы. Конечно, дома работа продолжалась — зная дотошность Тарасенко-старшего, просто не сомневаюсь в этом.

Владимир Тарасенко-старший, Владимир Тарасенко и Андрей Тарасенко. Фото ХК «Сибирь»

Тяжело с ходу выделить какую-то одну яркую историю, связанную с ним, потому что мы общались каждый день. Наверное, можно вспомнить момент, когда Вова привез Кубок Стэнли в Новосибирск в 2019-м — это было очень ярко. Андрей сказал очень трогательную речь на торжественном вечере. Было видно, насколько он счастлив в этот день. Даже не знаю, кто больше был рад этому чемпионству: он или сын. Это тот самый случай, когда в детях получается воплотить то, о чем ты сам мечтал — это наивысший уровень удовлетворения.

Думаю, что и сейчас у него был очень сильный эмоциональный стресс. Когда такие эмоции чересчур выплескиваются — будь они положительными или отрицательными — видимо, это дает свой эффект. К сожалению, не всегда правильный».