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Сегодня, 16:10

Агент — об отсутствии контракта у Прохоркина: «Клубы в первую очередь пытаются взять иностранцев»

Алина Савинова
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Шуми Бабаев, агент нападающего Николая Прохоркина, объяснил, почему хоккеист пока не подписал контракт в КХЛ.

«Ни с одним клубом мы не дошли до финансовых вопросов. Что тогда мешает Прохоркину подписать контракт? Было понятно, что клубы будут в первую очередь пытаться взять иностранцев. Почему-то в них верят больше и думают, что они лучше. Но это их выбор. Посмотрим, времени еще много», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В прошлом сезоне Прохоркин играл за «Сибирь» и «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ 30-летний форвард провел 65 матчей, набрав 43 (18+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 12 играх.

Источник: РБ Спорт
Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
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