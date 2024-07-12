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Сегодня, 23:00

Массовая закупка. Казахстанскому клубу КХЛ надоело быть аутсайдером

«Барыс» объявил о подписании контракта с вратарем Маттссоном
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Юхан Маттсон.
Фото ХК СКА

В «Барысе» поменяли тренера и большую часть состава, приобретя нескольких звездных игроков.

Последние сезоны получились для «Барыса» крайне неудачными. Все привыкли к тому, что даже в худшие годы астанчане борются за плей-офф, но в последних двух сезонах «Барыс» занимал последнее место в Восточной конференции. Разумеется, такой результат в клубе никого не устраивает, и в «Барысе» в межсезонье происходят серьезные перемены.

Для начала в клубе определились с главным тренером. У Дэвида Немировски мало что получилось в «Сибири», откуда его уволили по ходу прошлого сезона, но в Астане поверили в специалиста, который ставил яркий атакующий хоккей в «Торпедо» еще до Игоря Ларионова. Под Немировски и начали комплектовать состав. Пожалуй, главное приобретение на данный момент — нападающий Дамир Жафяров, который был главной звездой «Торпедо» Немировски. Именно при нем Жафяров выдал лучшие сезоны в своей карьере, после чего отправился в СКА.

Дамир Жафяров.
Фото ХК «Торпедо»

Атаку также усилили американский нападающий Си Джей Смит, выменянный из минского «Динамо» Владислав Кодола и вернувшийся в Казахстан после сезона в «Магнитке» Максим Мухаметов. Разумеется, это не все новички в нападении, и трансферы еще будут. Самым ярким может стать подписание канадского нападающего Майкла Маклауда. Бывший форвард «Нью-Джерси» — один из фигурантов скандала с участием молодежной сборной Канады, выигравшей МЧМ-2018. Его и еще четверых игроков той команды обвиняют в сексуальном насилии. Причем один из тех хоккеистов — форвард Диллон Дюбе — уже оказался в КХЛ, подписав контракт с минским «Динамо».

В линию обороны «Барыс» уже подписал канадца Натана Болье и выменял из СКА Никиту Камалова, но и здесь трансферная кампания далека от завершения. В отличие от вратарской линии, которую составят Никита Бояркин и швед Юхан Маттсон. Последний почти не играл в СКА (12 матчей в прошлом сезоне) и подвержен травмам, но вряд ли эта кандидатура хуже, чем Эдди Паскуале. Канадец сильно сдал и провел отвратительный сезон, а его зарплата должна была составить 65 миллионов рублей в год. Маттсон, для сравнения, получит 30.

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В минувшем сезоне «Барыс» определенно не угадал с иностранцами — уровень держали, пожалуй, только Скленичка и Оберг. Качественной прослойки из местных игроков в команде нет — лучшие казахстанцы (Михайлис, Орехов, Панюков, Метальников) выступают в других клубах КХЛ, так что ставка на качественных легионеров в первые две пятерки логична. И если в «Барысе» сделают еще три-четыре классных приобретения, то как минимум за плей-офф команда Немировски поборется.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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