Ротенберг: «Рано делать официальные заявления по контракту Кузнецова»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, подпишет ли клуб контракт с форвардом Евгением Кузнецовым.

«По поводу Кузнецова: рано делать официальные заявления по контракту. Женя олицетворяет наш хоккей. Он доказывал, что может быть одним из лучших в мире. У хоккеиста очень серьезная мотивация доказать заново всем. Он 100 процентов будет играть в КХЛ», — сказал Ротенберг.

20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ. Ранее хоккеист расторг контракт с «Каролиной», куда был обменян в марте из «Вашингтона».

В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.