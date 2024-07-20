Ротенберг: «Рано делать официальные заявления по контракту Кузнецова»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, подпишет ли клуб контракт с форвардом Евгением Кузнецовым.
«По поводу Кузнецова: рано делать официальные заявления по контракту. Женя олицетворяет наш хоккей. Он доказывал, что может быть одним из лучших в мире. У хоккеиста очень серьезная мотивация доказать заново всем. Он 100 процентов будет играть в КХЛ», — сказал Ротенберг.
20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ. Ранее хоккеист расторг контракт с «Каролиной», куда был обменян в марте из «Вашингтона».
В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.
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