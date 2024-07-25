Хохлов покинул «Нефтехимик»

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 29-летним россиянином расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Хохлов выступал за «Нефтехимик» с сезона-2022/23. Всего на его счету 98 матчей за нижнекамцев, в которых он набрал 30 (10+20) очков.