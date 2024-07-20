Дзюба: «Овечкин всегда хорош!»

Футболист Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от благотворительного матча между звездами НХЛ и КХЛ.

«Супер! Круто, когда собираются так. Овечкин? Он всегда хорош», — сказал Дзюба «СЭ».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.