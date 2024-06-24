Мичков уезжает в НХЛ. СКА сменил курс, а «Филадельфия» ждет игрока

Российский нападающий подпишет трехлетний контракт новичка.

То, о чем говорилось уже давно, скоро станет реальностью — Матвей Мичков уезжает в Северную Америку. Российский нападающий подпишет трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» и начнет следующий сезон в Северной Америке.

По информации «СЭ», Мичков перед подписанием контракта сменил агента — им стал Пол Теофанос, который представляет в НХЛ интересы Артемия Панарина, Сергея Бобровского, Кирилла Капризова и еще нескольких видных игроков. Ранее Теофанос перешел на работу в агентство CAA Hockey, которым руководят Джэй Пи Бэрри и Пэт Бриссон.

Контракт Мичкова со СКА рассчитан еще на два года, но «Филадельфия» смогла договориться с российским клубом о досрочном выкупе соглашения. По нашей информации, сумма выкупа может достигнуть миллиона долларов.

Фото Global Look Press

Стремление «Флайерз» побыстрее получить талантливого нападающего понятно — Мичков, пожалуй, самый перспективный проспект системы, и для клуба НХЛ всегда предпочтительнее, чтобы игрок развивался под боком. Вполне возможно, что Матвей с ходу начнет играть в НХЛ — у него уже достаточный опыт выступлений на взрослом уровне (91 матч, 66 набранных очков в КХЛ).

Может показаться удивительным, что СКА достаточно просто избавляется от игрока, который считался будущим клуба на долгие годы. Когда 16-летнему парню дают пятилетний контракт с очень хорошей зарплатой, это всегда большой аванс. И ведь нельзя сказать, что Мичков не развивался, пусть и в «Сочи». 41 очко в 47 матчах сезона — очень приличный показатель для 19-летнего форварда.