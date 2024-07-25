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Сегодня, 15:05

«Салават Юлаев» планирует расторгнуть контракт с нападающим Шмелевым

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» планирует расторгнуть контракт с нападающим Сергеем Шмелевым.

30-летний хоккеист выступал за команду из Уфы с 2021 года. В прошлом сезоне Шмелев провел 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф КХЛ на его счету три сыгранные встречи и один отданный голевой пас.

Ранее в карьере Шмелев играл за «Атлант», «Спартак» (Москва), «Химик» и «Сочи».

Сергей Шмелев
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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