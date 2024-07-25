«Салават Юлаев» планирует расторгнуть контракт с нападающим Шмелевым

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» планирует расторгнуть контракт с нападающим Сергеем Шмелевым.

30-летний хоккеист выступал за команду из Уфы с 2021 года. В прошлом сезоне Шмелев провел 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф КХЛ на его счету три сыгранные встречи и один отданный голевой пас.

Ранее в карьере Шмелев играл за «Атлант», «Спартак» (Москва), «Химик» и «Сочи».